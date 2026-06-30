Преходният период на MiCA приключва с две регистрирани у нас фирми

Българската Комисия за финансов надзор (КФН) е лицензирала две дружества като доставчици на услуги за криптоактиви в рамките на преходния период преди окончателното влизане в сила на европейския Регламент за пазарите на криптоактиви (MiCA).

Това са „Аларик Секюритис“ ООД и „Билеър“ ООД.

От регулатора припомнят, че от 1 юли единствено лицензираните доставчици имат право да предлагат услуги с криптоактиви в рамките на Европейския съюз.

Като предоставяни услуги от „Аларик“ се посочват предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, обмен на криптоактиви срещу средства и други криптоактиви, предоставяне на съвет относно криптоактиви и други.

Услугите, предоставяни от „Билеър“, са свързани също с предоставяне на попечителство и администриране на криптоактиви от името на клиенти, изпълнeние на нареждания, свързани с криптоактиви, от името на клиенти, както и предоставяне на управление на портфейл, свързано с криптоактиви.

Като т. нар. нотифицирани дружества – лицензирани в други държави членки на ЕС, които имат право да оперират в България, са посочени 74 имена, като списъкът, може да бъде намерен на сайта на КФН.

В допълнение пълният общоевропейски регистър на Европейския орган по ценни книжа и пазари (ESMA) с всички доставчици на услуги за криптоактиви, лицензирани от държавите членки, може да видите на сайта на регулатора.

От КФН припомнят, че всеки нелицензиран доставчик на услуги за криптоактиви е длъжен да изготви план за прекратяване на дейността си. Ако сте потребител на такъв доставчик, имате възможност да прехвърлите криптоактивите си при лицензирана фирма, да ги съхранявате в собствен портфейл или да закриете позициите си.

Нелицензиран доставчик няма право да предоставя нови услуги и може да извършва сделки с криптоактиви единствено във връзка с начините за преустановяване на отношенията с потребителите си.

Клиентите на нелицензирани доставчици няма да се възползват от защитите по MiCA, включително правилата, предназначени да защитават клиентските активи, посочват от ESMA в съобщение във връзка с крайния период.