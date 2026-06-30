Повечето европейски индекси приключиха последния търговски ден на юни с ръстове

Европейските индекси приключиха търговската сесия във вторник на положителна територия, като повечето регионални сектори и основни борси отбелязаха ръстове.

Паневропейският индекс Stoxx 600 напредна с 0,93% до 642,03 пункта.

Германският показател DAX се повиши с 1,43% до ниво от 24 979,25 пункта, докато френският измерител САС 40 спадна с 0,55% до ниво от 8384,87 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 добави 0,12% до 10 497,12 пункта.

Технологичният сектор беше лидер сред индустриите на континента с ръст от 2,5%, следван от индустриалните стоки с 2,01% и основните ресурси с повишение от 1,7%.