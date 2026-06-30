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Повечето европейски индекси приключиха последния търговски ден на юни с ръстове

Паневропейският бенчмарк Stoxx 600 напредна с 0,93% до 642,03 пункта

19:06 | 30.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Европейските индекси приключиха търговската сесия във вторник на положителна територия, като повечето регионални сектори и основни борси отбелязаха ръстове.

Паневропейският индекс Stoxx 600 напредна с 0,93% до 642,03 пункта.

Германският показател DAX се повиши с 1,43% до ниво от 24 979,25 пункта, докато френският измерител САС 40 спадна с 0,55% до ниво от 8384,87 пункта.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 добави 0,12% до 10 497,12 пункта.

Технологичният сектор беше лидер сред индустриите на континента с ръст от 2,5%, следван от индустриалните стоки с 2,01% и основните ресурси с повишение от 1,7%.

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Последна актуализация: 19:06 | 30.06.26 г.
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