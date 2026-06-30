По какъв начин цифровизацията в туризма помага за организиране на плажния ден?

Дигитална платформа може да свърже много плажове на българското Черноморие и чужбина и с информацията потребителят не само може да резервира този или онзи плаж, а да управлява своя плажен ден. Този коментар направи доц. д-р Зорница Йорданова, преподавател в катедра "Индустриален бизнес" в УНСС, в интервю за предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Тя посочи, че приложението MySpot е вече три години на българския пазар. „Като държава имаме възможности да работим за иновациите в туристическия сектор. Първо, иновациите, които ние внедряваме, и второ, тези, които успяваме да изнесем навън“, прогнозира ученият. Доц. Йорданова отбеляза, че специфичното при българския малък туристически пазар е, че повечето иновации са изключително фрагментирани – на ниво хотел, плаж, но не и за цялата дестинация.

Според нея потребителят много бързо свиква с хубавото, но тя смята, че бизнесът все още изостава именно заради фрагментацията. По думите ѝ „по-малките бизнеси не осъзнават, че участват в една щафета“.

Зорница Йорданова подчерта, че дигиталните близнаци на дадените продукти са много важни. „Първите стъпки са събирането на данни и прогнозирането на всички процеси – брой туристи, техните интереси“, обясни откъде започва управлението на бизнеса с иновации тя. И добави, че когато се говори за дигитализация в туризма, става дума не само за замяна на билетчето с QR код, но и за скорост на обслужването.

Експертът в областта на цифровизацията и бизнес информационните системи обърна внимание и на промяната в поведението на самия потребител и подчерта, че вече не можем да управляваме бизнесите си, и особено туризма, „така както го правехме преди 10, 20 или 30 години“. „Българинът е консервативен, но въпреки това има доста иновации, които се случват. Дигитализацията при резервацията на чадър и шезлонг е един от най-малките примери през последните години“, отбеляза ученият.

Зорница Йорданова съобщи, че все повече се чува за навлизане на роботите и някои хотели ще започнат от януари да експериментират с тях в областта на камериерските услуги. „Важно е те да се използват в контролирана среда, без непременно първа интеракция с хора, съветва тя. – След тези експерименти е важно да претворим моделите, като втора фаза, в някакви услуги или технологични стартъпи, които пък вече да можем да изнесем.“

Според нея експериментирането с повече смелост ще доведе до иновационен скок.

Кои са предизвикателства пред екологичното развитие у нас? По какъв начин стартъпите трябва да използват данните, с които разполага държавата в здравеопазване, образование, туризъм? Има ли достатъчно финансиране на българската стартъп екосистема? Какви са предимствата на MySpot и по какъв начин се използва за персонализация и изучаване преференциите на потребителя?

Целия разговор вижте във видео материала на Bloomberg TV Bulgaria.

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