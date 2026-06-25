Туризъм 2026 - загубени пазари, зависимост от местни туристи, празни хотели

Загубихме руския пазар, загубихме германския пазар, загубихме и английския пазар. Отново ще разчитаме на българските туристи. Над 400 хил. легла няма как да бъдат напълнени с български и румънски туристи. Пречките за входящия туризъм са много, но проблемът тръгва от факта, че секторът не е приоритет за държавата. Около това мнение се обединиха Павлина Иванова от Обединение "Бъдеще за туризма" и хотелиерът Стоил Далевски, които коментираха темата пред Bulgaria ON AIR.

„Обикновеният руснак няма нищо общо с войната, с агресията на Путин. Защо не ги пускаме? Те искат да почиват при нас, на нашето Черноморие и не могат да влязат да почиват“, попита Далевски.

„Ще се борим за оцеляване и това лято. Ситуацията, която наблюдаваме, ще продължи да бъде такава, ако не се вземат кардинални мерки“, смята Иванова.

Тя заяви, че не може да сравняваме туризма на България с Гърция или Турция именно защото нямаме национален приоритет туризъм. „Ако имахме, то тогава ще могат да се изчистят всички тези пречки, които ни пречат да стартираме и да направим един хубав сезон", каза Иванова.

Стоил Далевски заяви, че в момента курортът „Слънчев бряг“ е празен. Над 400 хил. легла в момента са празни, само четири-пет големи хотела са пълни.

"Има комплекси, които предлагат All inclusive, те са пълни, но това са 3-4 хотела. За мен проблемът е лошата реклама. В момента комплексът е на 80% празен", каза хотелиерът.

Павлина Иванова смята, че ако туризмът се превърне в държавен приоритет, то тогава ще имаме и инфраструктура.

"Няма кой да помисли за това, че две авиокомпании не можеха да се разберат и това рефлектира върху германския пазар, губим туристи от там... Единствените туристи, които продължават да идват, са украинците. Но и за тях има пречки - стоят между 18 и 20 часа на украинско-румънската граница и пристигат у нас след 24-часово пътуване", поясни тя.

Гостът е на мнение, че хората от Русия и Украйна са изключително важни за туризма ни.

"Ние нищо не правим - нямаме визи, не даваме визи на много от държавите по света, а искаме туристи. Как да дойдат туристи? Цената е нещо, което е трета-четвърта стъпка, преди това имаме доста други неща, които трябва да оправяме“, коментира тя.

Според нея трябва да има повече реклама, но при условия, които ще могат да доведат туристи. „Сега ще дадем пари за реклама на туристи, без да дадем на туристите визи", коментира Иванова. Тя съобщи, че наскоро е имала среща с египетския посланик: "Той каза: "Ние сме 100-милионен пазар, имаме интерес да дойдем при вас, но не можем да разберем защо взимаме шенгенска виза от Хърватия, но при вас не можем да дойдем". За съжаление, на този въпрос и властите не могат да отговорят", посочи Иванова.

Тя посочи и друг проблем - нашите хотелиери нямат политика за работа с туроператорите.

И до днес нямаме оферти, които да идват към нас, каза Иванова, посочвайки, че организацията е със 180 члена туроператори.