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В света вече има 3302 милиардери и те стават все по-богати

Средното богатство е намаляло на повечето пазари, следени от UBS

19:34 | 30.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Броят на милиардерите по света е нараснал с почти 13,1% до рекордните 3302 през миналата година благодарение на значителния ръст в САЩ и Азия, съобщава UBS Group, цитирана от Bloomberg.

Милиардерите са увеличили общите си активи с 25% в годината до април 2026 г., изпреварвайки общия ръст на богатството в света, отбелязва най-голямата швейцарска банка в доклада си за световното богатство, публикуван във вторник.

Банката е установила 18 души с богатство между 50 млрд. и 100 млрд. долара и още 19 с активи над 100 млрд. долара. 15 от тях се намират в САЩ.

Според доклада личното богатство в света е нараснало с 10,8% през 2025 г., най-рязкото ускоряване от 2017 г. насам, като надминава увеличенията с 4,6% през 2024 г. и с 4,3% през 2023 г. Миналата година са се появили още близо един милион милионери с ръст на всички пазари, следени от UBS.

САЩ, където над 440 хил. души са станали нови милионери в американски долари, са съставлявали почти половината от ръста.

Тъй като данните се измерват в долари, част от ръста се обяснява с относителния спад на американската валута миналата година, който е повишил стойността на активите, държани в други страни.

Така богатството в американски долари е нараснало непропорционално бързо в Европа до голяма степен поради обезценяването на долара спрямо еврото миналата година, отбелязва UBS.

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Въпреки „широкото повишаване на жизнения стандарт“, според UBS, подкрепено от нарастващите нефинансови активи като недвижимите имоти, данните показват задълбочаване на икономическите различия, като средното богатство е намаляло на повечето световни пазари.

„В страни с голямо участие на капиталовия пазар, това води до увеличаване на богатството“, коментира икономистът на UBS Джеймс Мазо по време на пресконференция.

За целите на доклада UBS е анализирала 56 пазара, които представляват над 92% от богатството в света.

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Последна актуализация: 19:34 | 30.06.26 г.
милиардери световно богатство UBS
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