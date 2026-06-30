В света вече има 3302 милиардери и те стават все по-богати

Броят на милиардерите по света е нараснал с почти 13,1% до рекордните 3302 през миналата година благодарение на значителния ръст в САЩ и Азия, съобщава UBS Group, цитирана от Bloomberg.

Милиардерите са увеличили общите си активи с 25% в годината до април 2026 г., изпреварвайки общия ръст на богатството в света, отбелязва най-голямата швейцарска банка в доклада си за световното богатство, публикуван във вторник.

Банката е установила 18 души с богатство между 50 млрд. и 100 млрд. долара и още 19 с активи над 100 млрд. долара. 15 от тях се намират в САЩ.

Според доклада личното богатство в света е нараснало с 10,8% през 2025 г., най-рязкото ускоряване от 2017 г. насам, като надминава увеличенията с 4,6% през 2024 г. и с 4,3% през 2023 г. Миналата година са се появили още близо един милион милионери с ръст на всички пазари, следени от UBS.

САЩ, където над 440 хил. души са станали нови милионери в американски долари, са съставлявали почти половината от ръста.

Тъй като данните се измерват в долари, част от ръста се обяснява с относителния спад на американската валута миналата година, който е повишил стойността на активите, държани в други страни.

Така богатството в американски долари е нараснало непропорционално бързо в Европа до голяма степен поради обезценяването на долара спрямо еврото миналата година, отбелязва UBS.

Въпреки „широкото повишаване на жизнения стандарт“, според UBS, подкрепено от нарастващите нефинансови активи като недвижимите имоти, данните показват задълбочаване на икономическите различия, като средното богатство е намаляло на повечето световни пазари.

„В страни с голямо участие на капиталовия пазар, това води до увеличаване на богатството“, коментира икономистът на UBS Джеймс Мазо по време на пресконференция.

За целите на доклада UBS е анализирала 56 пазара, които представляват над 92% от богатството в света.