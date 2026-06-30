Dow се покачи със 100 пункта, отбелязвайки най-силното си първо полугодие от 5 години

Водещите американски индекси се повишиха във вторник, подкрепени от рязко поскъпване на акциите в чип сектора, а Wall Street приключи силно първото полугодие и второто тримесечие на годината, предаде CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average се покачи с над 100 пункта или 0,26%. Широкият пазарен показател S&P 500 и технологичният измерител Nasdaq Composite добавиха съответно по 0,79% и 1,52%.

Ръстовете им бяха подкрепени от поскъпване на акциите в чип сектора. Цената на книжата на Nvidia нарасна с над 1%, а на Advanced Micro Devices и Intel – с по 7%.

Вторник бележи последния ден на първото полугодие и второто тримесечие.

Dow Jones Industrial Average е нараснал с над 8% през първите шест месеца на годината, отбелязвайки най-доброто първо полугодие от 2021 г., когато се повиши с 12,7%. S&P 500 също е нагоре с над 8% през първата половина, докато Nasdaq Composite се представя още по-добре с ръст над 11%. Освен това измерителят на компании с малка пазарна капитализация Russell 2000 е добавил над 21%, записвайки най-доброто си първо полугодие от първите шест месеца на 1991 г.

Началото на годината премина с висока волатилност. Въпреки че индексите достигнаха рекордни върхове, това стана на фона на резки колебания в цените на енергоносителите заради войната на САЩ и Израел в Иран, както и заради несигурността относно устойчивостта на инвестициите в изкуствен интелект (AI).

„За мен поуката от първата половина на 2026 г. е, че печалбите на компаниите са по-важни от почти всичко, с изключение може би на лихвените проценти“, коментира Холанд, главен инвестиционен директор в Orion.

Второто тримесечие обаче беше особено силно за акциите, тъй като опасенията около AI сектора намаляха, а конфликтът в Близкия изток изглеждаше близо до своя край.

S&P 500 и Nasdaq Composite са се повишили съответно с около 14% и 20% за второто тримесечие, отбелязвайки най-големите си тримесечни ръстове от второто тримесечие на 2020 г. Dow Jones Industrial Average е нараснал с над 12% за същия период - най-силното му тримесечие от четвъртото тримесечие на 2022 г.

Ако няма ескалация на напрежението между САЩ и Иран, Холанд очаква бичият пазар да продължи да се разширява през остатъка от годината, като инвеститорите се насочват към по-евтини сегменти на пазара.

„Светът продължава да се фокусира върху изграждането на AI инфраструктурата и AI търговията и това е напълно разбираемо, но ако погледнем под повърхността на пазара, това, което работи от началото на годината и дори през юни, са стойностните акции, а не растежните“, добавя той. „Лихвените проценти вероятно ще останат леко завишени, което обикновено е пречка за високорастящите акции, но е плюс за по-циклични и чувствителни към икономиката компании.“

В края на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши до 4,455%, а тази по 30-годишните - до 4,942%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира лек ръст от 0,03% до 101,133 пункта.

На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняха с 0,31% до 72,92 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 0,9% до 70,11 долара за барел.

Златото поевтиня с 0,11 на сто до цена от 4034,5 долара за тройунция.