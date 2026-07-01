Печалбата и приходите на Nike надминаха очакванията макар продажбите в Китай да спадат

Nike отчете тримесечни приходи, които леко надминаха очакванията на анализаторите, докато компанията продължава усилията си да възстанови растежа и да убеди инвеститорите, че стратегията ѝ за преструктуриране дава резултат, предава Ройтерс.

За последното фискално тримесечие приходите на спортната марка възлизат на 10,97 млрд. долара при очаквани 10,86 млрд. долара. Компанията съобщи и за коригирана печалба от 20 цента на акция при очаквани 13 цента на акция. Въпреки това тя все още е под натиск, тъй като се опитва да изчисти излишните складови наличности и да обнови продуктовата си линия.

Главният изпълнителен директор Елиът Хил, който пое ръководството през 2024 г., насочва Nike обратно към ключови спортове като футбол и бягане, както и към възстановяване на отношенията с търговците на едро. Тези партньорства бяха частично прекъснати при предишната стратегия за директни продажби към потребителите.

Въпреки предприетите мерки инвеститорите стават все по-нетърпеливи към темпа на промяната, особено на фона на спада в продажбите и натиска върху маржовете. Акциите на компанията са поевтинели с около 35% от началото на годината.

Допълнително предизвикателство за Nike остава по-трудната макроикономическа среда около войната на САЩ и Израел в Иран и митата на американския президент Доналд Тръмп. Компанията също така инвестира сериозно в маркетинг в навечерието на Световното първенство с цел да подсили продажбите и да се конкурира по-успешно с Adidas.

Особено предизвикателен остава пазарът в Китай. Продажбите там са спаднали със 17% при постоянен валутен курс, като конкуренцията от местни брандове като Anta и Li Ning допълнително засилва проблемите, но все пак регионът продължава да бъде един от ключовите за Nike, формирайки значителна част от глобалните ѝ приходи.

На регионално ниво Северна Америка - най-големият пазар на компанията - отбелязва ръст от 3% до 4,83 млрд. долара, макар резултатът да остава леко под очакванията на анализаторите.

Въпреки смесената картина резултатите показват, че Nike успява да надмине очакванията на пазара, дори на фона на забавяне в някои ключови региони и продължаващи предизвикателства в глобалната търговска среда.