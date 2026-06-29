Лихвите по потребителски и жилищни заеми намаляха на годишна база през май

Средната лихва на жилищните и потребителските заеми и кредитите за бизнеса, отпуснати от банките през май намалява за година, показват данните на Българската народна банка (БНБ).

Обемите на заемите през миналия месец намаляват в сравнение с април, а при жилищните и потребителските заеми растат на годишна база, отчитат в централната банка.

През май в сравнение с април средният лихвен процент по кредитите до 1 млн. евро намалява с 0,06 процентни пункта (пр. п.) до 4,08%, при годишен спад с 0,03 пр. п.

При заемите над 1 млн. евро годишното намаление и с 0,55 пр. п, а месечното – с 0,30 пр. п. до 4,14%. Средният лихвен процент по овърдрафта се увеличава за месец с 0,02 пр. п. до 3,40%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите до 1 млн. евро се увеличава за година с с 25,6%, но се понижава за месец с 8,6% (22,1 млн. евро) до 236,1 млн. евро.

При заемите над 1 млн. евро годишното понижение на обема е с 19, 2%, а месечното – с 15,1% (138,9 млн. евро) до 782,2 млн. евро.

При обема на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се наблюдава месечно намаление с 26,7 % (157,9 млн. евро) до 434,1 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор нефинансови предприятия

Източник: БНБ

През месец май средната лихва по кредитите за потребление се понижава за година с 0,01 пр. п., но се повишава за месец с 0,14 пр. п. до 8,95%. В сравнение с април годишният процент на разходите (ГПР) по тези кредити расте с 0,16 пр. п. до 9,25%.

При жилищните кредити средният лихвен процент отбелязва годишен спад с 19,2 пр. п. За месец той се понижава за месец с по 0,01 пр. п. до 2,43%. Спадът на ГПР е до 2,77%.

Средният лихвен процент по другите кредити расте за година с 0,05% и намалява в сравнение с април с 0,17 пр. п. до 3,87%, а при другите кредити на Работодатели и самонаети лица – с 0,19 пр. п. до 3,81%.

През май средният лихвен процент по овърдрафта нараства за месец с 0,18 пр. п. до 13,25%, а при кредитите по кредитни карти, извън безлихвен гратисен период се понижава с 0,11 пр. п. до 21,12%.

Лихвени проценти по нов бизнес по кредити за секро домакинства

Източник: БНБ

Обемът на новия бизнес по кредитите за потребление расте с 22,2% за година и намалява за месец с 0,6% (3,6 млн. евро) до 585,4 млн. евро. При предоговорените заеми и кредитите за рефинансиране месечният ръст е с 44.7% (25,2 млн. евро) до 81,4 млн. евро.

При жилищните кредити обемът на новия бизнес се понижава за месец с 6,5% (41,3 млн. евро) до 597,5 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране се повишава с 0.5% (0.6 млн. евро) до 119.3 млн. евро.

Обемът на новия бизнес по другите кредити спада в сравнение с април с 5,6% (0,9 млн. евро) до 15,5 млн. евро, а този на предоговорените кредити и кредитите за рефинансиране нараства със 726% (6,7 млн. евро) до 7,6 млн. евро. Обемът на новия бизнес по другите кредити на Работодатели и самонаети лица се увеличава с 28% (2,6 млн. евро) до 11,8 млн. евро.

Обеми по нов бизнес по кредити за сектор домакинства

Източник: БНБ