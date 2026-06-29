Оптимизмът владее Wall Street в дебюта на Alphabet в рамките на Dow

Водещите щатски борсови индекси приключиха сесията в понеделник с ръстове на фона на дебюта на Alphabet в рамките на Dow Jones Industrial Average, съобщава CNBC.

Бенчмаркът на сините чипове напредна с 0,59 на сто до 52 182,74 пункта.

Широкият измерител S&P 500 записа ръст от 1,18 на сто до 7440,43 пункта.

Технологичният показател Nasdaq Composite отчете повишение от 2,07% до 25 820,14 пункта.

Цената на акциите на Alphabet се повиши с 4,96%, докато книжата на Meta поскъпнаха с 2,2 на сто.

Акциите на Comcast напреднаха с 4,53%, след като компанията обяви, че разделя на две своята медийна империя.

Във фокуса на трейдърите остават преговорите между САЩ и Иран относно отварянето на Ормузкия проток. Двете страни се договориха в неделя да преустановят военните действия и да позволят на търговските кораби да преминават свободно през морския път.

САЩ атакуваха ирански военни цели през уикенда в отговор на иранските удари в Ормузкия проток. След това американският президент Доналд Тръмп заплаши да унищожи Иран.

При другите акции, производителите на чипове отчитат по-умерени ръстове. Цената на акциите на Nvidia напредна с 1,22%, докато книжата на AMD поскъпнаха с около 3,2%.

На другия полюс цената на акциите на Apple и Microsoft се понижи съответно с 0,75% и 1,19 на сто.

На облигационните пазари доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повиши леко до 4,374%, докато тази по 30-годишните облигации отчете спад до 4,862%.

Доларовият индекс записа понижение от 0,26% до 101,09 пункта.

На петролните пазари цената на сорт Брент нарасна с 1,32% до 72,94 долара за барел, докато тази на американския лек петрол WTI се повиши с 1,92 на сто до 70,56 долара за барел.

Златото поевтиня с 1,65% до 4028,87 долара за тройунция.