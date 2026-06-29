Лагард: Европа става по-устойчива на икономически сътресения

Европа става по-малко уязвима към външни сътресения благодарение на по-добрата финансова рамка и напредъка в зеления преход, заяви гуверньорът на Европейската централна банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, цитирана от Bloomberg.

По-добрите банкови и фискални регулации, както и инвестициите в нисковъглеродна енергия, дават резултати напоследък, заяви Лагард по време на реч в Португалия.

Тя посочи как колапсът на Silicon Valley Bank не е дестабилизирал нито един кредитор от еврозоната, как регионът е понесъл спокойно търговския натиск на президента на САЩ Доналд Тръмп и как напоследък е устоял на може би най-голямото прекъсване на доставките на петрол в историята.

„Макар че е по-вероятно да се сблъскаме с шокове, които отдалечават инфлацията от целта, устойчивостта, която Европа е изградила, означава, че тяхното въздействие върху нашата икономика е по-ограничено“, подчерта Лагард, като добавя: „Следователно е възможно по-често да се оказваме в междинна зона, между шокове, които можем да преодоляваме, и тези, на които трябва да реагираме енергично“.

Тъй като напрежението между САЩ и Иран отшумява на фона на мирното споразумение, чиято трайност Лагард определи като „далеч от гарантирана“, представителите на ЕЦБ трябва да решат дали е необходимо по-нататъшно затягане на паричната политика.

Въпреки че цените на петрола се понижиха след увеличението на лихвите от ЕЦБ, някои централни банкери в региона, включително Изабел Шнабел, твърдят, че при сегашните обстоятелства разходите по заеми вероятно ще се повишат допълнително.

Лагард повтори, че ходът от юни е „солидно решение“ и че „нищо, което сме наблюдавали оттогава, не е поставило под въпрос тази оценка“.

Тя похвали напредъка на ЕЦБ в разбирането как данните в реално време влияят на средносрочната инфлация, както и подобренията в тримесечните прогнози, които често се оказваха погрешни по време на скока на потребителските цени през 2022 г.