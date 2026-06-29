Фондовете с инвестиции на гранични пазари ще отворят портфейлите си за български акции

Фондове, които инвестират на гранични пазари, ще отворят портфейлите си и за български акции. Тази прогноза направи Михаил Димитров, финансов анализатор в Първа финансова брокерска къща (ПФБК), в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него повишението на рейтинга на българския капиталов пазар от MSCI е положителен сигнал за развитието на Българската фондова борса (БФБ), който я доближава малко повече до средното равнище на инвестиционната карта. По думите му това се дължи на засилването на оборотите на капиталовия пазар през последните години и подобряването на ликвидността му.

Финансовият анализатор очаква ефектът от повишения рейтинг да се усети по-скоро следващата година, когато промяната влезе в сила.

Той обърна внимание, че подобренията не са повсеместни."„Шелли Груп“, която е активно търгувана на фондовата борса във Франкфурт, и „Софарма“, която има сериозни обороти на БФБ, са моторите на промяната“, посочи Димитров. Той смята, че двете компании ще са и първите, които ще бъдат включени в индексите на MSCI догодина, но предположи, че при засилване на търговията, може да видим и още компании в този списък.

Финансовият анализатор обясни, че размерът на компанията и ликвидността са сред най-важните изисквания за включването им в индексите. „У нас най-големите компании имат пазарна капитализация от малко над 1 млрд. евро, което на фона на други гранични пазари не е толкова много, тъй като компании на подобни пазари са с капитализация от десетки милиарди евро“, даде пример той. И добави, че ликвидността е особено важна за институционалните инвеститори, тъй като „те искат, влизайки в една позиция, да могат да намерят и изход от нея в нормални граници“.

Димитров се надява на реформи и промени в поведението на компаниите, които да раздвижат българския капиталов пазар. „Държавата може да потърси листване на държавни дружества на фондовия пазар“, каза той и по думите му, това би помогнало и за намаляване на бюджетния дефицит.

Относно промените в поведението на българските публични компании финансовият анализатор отбеляза, че голяма част от тях не осъзнават напълно ангажимента си към тази публичност и с изключение на минималните задължителни изисквания за разкриване на информация липсва проактивност от тяхна страна, както и търсене на връзки с инвеститорите на инвеститорски събития. „Нужни са стъпки за повишаване на прозрачността, това ще засили и доверието в нашия пазар“, съветва Димитров.

Защо компании отказват листване на БФБ? Какво може да се промени в пенсионна система с популяризирането на капиталовите пазари? Нужно ли е подобряване на регулаторната среда в банковия сектор в Европа? Ще има ли успех първичното публично предлагане на производителя на танкове KNDS? От какво зависи успехът на ДЦК за гражданите у нас?

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