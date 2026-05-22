Анализатор: Корекцията на БФБ приключи

След рязкото повишение на основния индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX от 1050 пункта до около 1400 пункта в началото на годината, движено от еуфорията около приемането на България в еврозоната, пазарът премина през естествено охлаждане, но корекцията вече приключи. Това заяви Димитър Георгиев, ръководител "Финансови пазари" в "ЕЛАНА Трейдинг", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Войната в Близкия изток оказва негативно влияние върху настроенията на инвеститорите на Българската фондова борса, но реалният ефект върху повечето български компании остава ограничен. Изключение прави „Неохим“ – единственото публично дружество от сектора, чиито акции поскъпнаха с над 50%, защото "цените на торовете са в небесата“, коментира Георгиев.

Той посочи и компании като „Шелли“, „Софарма“, „Ейч Ар Кепитъл“, „Ай Ти Еф Груп“ и „Смарт Органик“ като примери за добре управлявани дружества с растящи продажби и печалби.

„Има прекрасни възможности за конструиране на портфейл, който да носи устойчива двуцифрена годишна доходност“, смята анализаторът.

"Новата нормалност" на световните пазари

Според него пазарите постепенно свикват с високите цени на петрола от около 100 долара на барел и ги приемат като нова нормалност. „Волатилността при петрола изключително намаля през последните седмици. Пазарите свикнаха със ситуацията и цените намериха своето равновесно ниво“, смята той.

По думите му „добрата новина“ е, че цените не продължават нагоре. Георгиев обаче предупреди, че средните цени за тази година ще бъдат много високи. Въпреки това той е оптимист, че войната ще приключи през юни и Ормузкият проток ще бъде напълно отворен. „Дано да съм добър пророк в случая и това да се случи. При тази хипотеза със сигурност ще видим рязък, двуцифрен спад на цените на петрола“, прогнозира финансовият експерт.

Георгиев отбеляза, че след няколко години относителна почивка от големи първични публични предлагания (IPO) „сега всички гледат натам“, визирайки новата IPO вълна – SpaceX, OpenAI и Anthropic. Той подчерта, че интересът е „огромен“. И добави, че тепърва ще се правят анализи, като се очаква повече от първата финансова информация, която ще бъде оповестена за тях. Пазарният анализатор смята, че те ще са едно от централните събития за годината.

Георгиев посочи, че българските инвеститори също проявяват сериозен интерес към подобни публични предлагания, макар че достъпът до първично разпределение на акции остава ограничен за европейските инвеститори, като по-големи очаквания има към вторичната търговия.

Къде търсят сигурност инвеститорите? Ще има ли повишение на лихвите от Федералния резерв? Стигнаха ли облигациите на САЩ до върха на цикъла на висока доходност? Какви са печалбите на компаниите в САЩ за първото тримесечие? Ще участват ли български инвеститори в IPO-то на SpaceX? Ще има ли скоро акции от държавни дялове от български транспортни и енергийни дружества на борсата?

Материалът не е препоръка за вземане на инвестиционно решение!

