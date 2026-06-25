Тихомир Каунджиев: „Шелли“ и „Софарма“ ще влязат първи в индексите на MSCI

Най-рано през май-юни следващата година българските компании ще бъдат включени в индексите на MSCI, като предварителни изчисления посочват, че „Софарма“ и „Шелли груп“ са компаниите, които ще бъдат включени. Това каза Тихомир Каунджиев, портфолио мениджър в "ЕЛАНА Фонд мениджмънт", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

„Досега и двете компании бяха част от MSCI България. Разбира се, има и други, които се доближават до критериите за пазарна капитализация. Съществува вариант, в който повечето от търгуваните компании на нашата борса да попаднат в индексите“, коментира инвестиционният консултант.

Той напомни, че глобалният доставчик на индекси MSCI обяви повишаването на класификацията на българския капиталов пазар от най-ниската категория Standalone Market (изолиран пазар) до Frontier Market (граничен пазар). Повишението означава, че страната се връща на картата на глобалните инвестиции, като чуждестранните инвеститори биха се обърнали към компаниите в страната като възможни инвестиции.

Според Тихомир Каунджиев граничните пазари през последните години са показали доста добри доходности и са привлекли инвестиции чрез ETF фондове. Той смята, че интересът към тези пазари е значителен, защото те фундаментално остават доста подценени. В основния индекс на MSCI са включени около 250 компании, но най-широкият вариант на индекса, който включва малки и средни капиталзиации, достига до над 700. Средната капитализация за компаниите от този индекс е 415 милиона долара.

„Вчера нямаше някакъв отчетлив ефект на БФБ, но вероятно влиянието на тази новина ще може да се измери в началото на 2027-ма“, обясни портфолио мениджърът. Каунджиев отбеляза, че през последните години Румъния е в топ 3 на страните, които имат експозиция към този сегмент в MSCI. Друга челна дестинация при граничните пазари е Виетнам.

Що се отнася до представянето на българския капиталов пазар, той коментира, че от началото на годината най-сериозен ръст имат акциите на „Неохим“ – близо 80% повишение на котировките. Причината е изключително благоприятната пазарна конюнктура при азотните торове. „Централна кооперативна банка също повиши цената си с близо 66% от началото на годината. Другият лидер е „Градус“, където увеличението е 50%. Сред най-ликвидните компании при сините чипове лидери са „Софарма“ и „Химимпорт“, посочи Каунджиев.

Той добави, че първоначалният импулс при индекса SOFIX претърпя корекция, но предположи, че ще видим нов импулс за повишение. „Повечето компании от нашия пазар продължават да показват стабилни резултати, а оценките им не са прекалено високи. Предпоставката за инвестиции все още е налице и при липсата на достатъчно алтернативи инвеститорите могат да се възползват от българските акции“, прогнозира инвестиционният консултант.

Как се представи българският капиталов пазар през последните шест месеца? Кои компании ще покажат добри резултати на Frontier Market?

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