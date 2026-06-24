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Доставчикът на индекси MSCI преквалифицира България като Frontier Market

Реалното включване в индексите ще стане през май 2027 г., когато фондовете, които следват MSCI Frontier индексите, ще ребалансират портфейлите си

12:36 | 24.06.26 г.
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Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Доставчикът на индекси MSCI преквалифицира България от Standalone Market във Frontier Market. 

Standalone пазарите са по-слабо интегрирани в международните индексни стратегии, докато Frontier е първата стъпка към по-широка видимост пред глобалните инвеститори, посочват от „ИмПулс Растеж“ в публикация.

До 2016 г. България беше в групата на Frontier Markets, но отпадна заради свиването на  размера и ликвидността на пазара. 

Реалното включване в индексите ще стане през май 2027 г., когато фондовете, които следват MSCI Frontier индексите, ще ребалансират портфейлите си. Това означава, че между обявяването и самото прилагане има преходен период, в който пазарът ще бъде наблюдаван и преоценяван, допълват от „ИмПулс“.

MSCI постави България под наблюдение за възможна прекласификация още през 2024 г., след като достатъчно български компании започнаха да покриват изискванията за размер и ликвидност. Тогава обаче решението беше отложено заради резерви от страна на международни институционални инвеститори заради ограничената ликвидност и моментът на въвеждане на еврото.

Тази година и двете пречки отпаднаха, след като България се присъедини към еврозоната на 1 януари 2026 г. Финансовата инфраструктура на Българската фондова борса вече работи изцяло в евро, а сетълментът минава през платформата TARGET2-Securities на Европейската централна банка.

Две компании покриват изискванията на Frontier за размер и ликвидност  - „Шелли груп“, която е добре позната на международните инвеститори заради листването ѝ и във Франкфурт, и „Софарама“. По симулацията на MSCI (по цени към 17 април 2025 г.) двете заедно биха имали тегло от около 0,32% в MSCI Frontier Markets Index, с разпределение приблизително 65% за Shelly Group и 35% за Софарма АД.

Текущите пазарни капитализации и на двете компании са по-високи, но от значение ще бъдат стойностите към началото на 2027 г., когато MSCI ще преоцени теглата. 

Дори малко присъствие в международен индекс може да доведе до допълнителни капиталови потоци и по-добра ликвидност за Българската фондова борса. Прекласификацията показва, че пазарът вече се възприема като по-достъпен, по-функционален и по-съвместим с международните стандарти.

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Последна актуализация: 12:36 | 24.06.26 г.
Българска фондова борса инвестиции в акции
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