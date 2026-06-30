Министърът на туризма: Секторът отчита 6% годишен спад за полугодието

Българският туризъм отчита колеблив растеж. Броят на нощувките е достигнал предпандемичните нива, но за летния сезон броят на туристите все още изостава спрямо рекордната 2019 година. Това каза министърът на туризма Илин Димитров по време на първото заседание на Съвета за реформи в туризма, предава БТА.

Димитров цитира данни към края на юни, като посочи, че от началото на годината туризмът отчита спад от 6,1 на сто спрямо предходната година. Чуждестранният пазар намалява с 9,3 на сто, а българският – с 4,1 на сто. Най-сериозен е спадът от пазарите в Румъния, Германия и Израел.

Поради отлив на чартърни програми средният престой на туристите в България - основно българи, румънци и идващи от други близки пазари, е между 2,7 и 3,2 дни, докато в Хърватия средният престой е 5 дни, а в Майорка - 6,5 дни, съобщи той. И подчерта, че са налице съществени разлики в качеството на услугите, предлагането на продукт за по-платежоспособни туристи, производителността спрямо конкурентите в региона.

Реалният принос на туристическия сектор към БВП е между 7 и 8%, а когато се включат и свързаните сектори, делът нараства до 15–16 на сто от БВП. Всеки 10-и българин е директно зает в туризма, а всеки 5-и работи в сфери, които са косвено свързани с него, каза Димитров.

До края на годината Съветът за реформи в туризма ще обсъди и предложи пакет от законодателни реформи в сектора, които да бъдат представени пред парламента.

Министърът представи стратегическа рамка за развитие на туризма като целогодишен, с висок клас преживявания, базирана на 5 стълба: свързаност и достъпност, кадри и качество, реклама и маркетинг, инвестиции, материална база и околна среда.