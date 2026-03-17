Шефът на Commerzbank обеща да увеличи печалбата, за да отблъсне офертата на UniCredit

Това е оферта на много ниска цена, каза Бетина Орлоп за предложението на италианската банка

13:43 | 17.03.26 г.
Снимка: Bloomberg
Главният изпълнителен директор на Commerzbank Бетина Орлоп обеща да увеличи печалбата, за да докаже, че банката се справя по-добре самостоятелно, ден след като получи оферта за придобиване от UniCredit, съобщава Bloomberg..

„В момента обмисляме да ускорим“ процеса на повишаване на рентабилността на Commerzbank, заяви Орлоп в интервю за Bloomberg TV във вторник в Лондон. „Това е в интерес на всички акционери.“

Коментарите следват ниската оферта от 35 млрд. евро за Commerzbank, отправена в понеделник от главния изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орсел, показвайки как Орлоп се стреми да изрази увереност в стратегията си за самостоятелно функциониране на германския кредитор. Тя може да разчита и на подкрепата на германското правителство, което в понеделник повтори своето несъгласие с поглъщането от UniCredit.

Орлоп заяви миналия месец, че се очаква печалбата за цялата година да надхвърли предишната прогноза от 3,2 млрд. евро. „Настоящите ни насоки трябва да се разглеждат като минимални“, поясни говорител на компанията след интервюто във вторник. „Тогава дадохме сигнал, че виждаме значителен потенциал за ръст.“

С премия от едва 4% спрямо цената на акциите при затварянето на борсите в петък, офертата на Орсел цели единствено да увеличи дела на UniCredit над 30%, без да му дава пълен контрол над Commerzbank. Италианската банка може впоследствие да реши да купи още акции на германския кредитор на отворения пазар, без да задейства законовото изискване за подаване на оферта, което иначе би се случило при преминаване на прага от 30%.

„Това е оферта на много ниска цена“, заяви Орлоп в интервюто във вторник.

Под ръководството на Орлоп, която пое поста само няколко седмици след като Орсел за първи път изрази интерес към придобиването на Commerzbank в края на 2024 г., германската банка постигна значителен напредък в съкращаването на разходите и осигуряването на по-висока възвръщаемост за акционерите. Цената на акциите на банката почти се е удвоила, откакто тя пое поста, въпреки че от началото на годината е спаднала с повече от 10%.

Орсел заяви, че последната му стъпка има за цел да започне „конструктивен диалог“ с Commerzbank.

„За да ни доведе до масата за преговори, не е необходимо да се прави поглъщане“, заяви Орлоп. „Бихме били абсолютно готови да седнем и да обсъдим предложението, направено от UniCredit.“

Commerzbank unicredit европейски банки банкова индустрия сливания и придобивания
