UniCredit отправи оферта за придобиването на Commerzbank за 35 млрд. евро

Италианската банка UniCredit отправи оферта за придобиване на германската Commerzbank на стойност 35 млрд. евро, като в същото време заяви, че не очаква да поеме пълния контрол, предава Bloomberg.

UniCredit очаква офертата ѝ да представлява по 0,485 от собствените ѝ акции за всяка акция на Commerzbank, се посочва в изявление от понеделник, „което означава цена от 30,8 евро за акция на Commerzbank, или премия от 4% към [цената на] затварянето на 13 март“, се посочва в него. Това би се равнявало на около 34,7 млрд. евро, според изчисленията на Bloomberg News.

Германският регулатор BaFin ще трябва да вземе окончателното решение относно цената в следващите дни, се посочва в изявлението, като се добавя, че „се очаква UniCredit да придобие дял в Commerzbank от над 30%, без да придобива контрол“.

Пазарната стойност на Commerzbank бе около 33 млрд. евро при затварянето на пазара в петък спрямо около 96 млрд. евро за UniCredit. Всяка акция на германския кредитор струваше 29,95 евро при затварянето в сравнение с 63,50 евро за UniCredit.

Германското правителство, което също притежава дял в Commerzbank, многократно е заявявало, че се противопоставя на поглъщането от UniCredit.

Очаква се предложението да бъде официално обявено в началото на май с период на офертата от 4 седмици, съобщи UniCredit.

UniCredit в момента контролира малко под 30% от Commerzbank, предимно чрез директни акции.

Главният изпълнителен директор на UniCredit Андреа Орсел намеква за възможността за оферта за придобиване още откакто за първи път разкри участието на UniCredit в Commerzbank в края на 2024 г., което впоследствие увеличи.

Оттогава цената на акциите на Commerzbank се е повишила по-силно от тази на UniCredit, което прави офертата по-скъпа за Орсел. Въпреки това акциите на германския кредитор са поевтинели с около 18% през тази година, което го прави един от най-слабо представящите се в индекса Stoxx Europe 600 Banks.

Предишен опит на Орсел да купи местния конкурент Banco BPM беше блокиран от италианското правителство.