Commerzbank повиши прогнозата си за печалбата за 2026 г.

Commerzbank повиши прогнозата си за печалбата за тази година, след като отчете по-добри от очакваните финансови резултати за четвъртото тримесечие, съобщава Bloomberg.

Решението на германската банка показва целеустремеността на главния изпълнителен директор Бетина Орлоп, която продължава да защитава кредитора от потенциално поглъщане от страна на UniCredit.

Печалбата за цялата година на Commerzbank би трябвало да надхвърли предходната прогноза от 3,2 млрд. евро, като се очаква нетният лихвен доход да достигне около 8,5 млрд. евро в сравнение с прогнозираните преди това 8,4 млрд. евро, посочва кредиторът.

Анкетирани от Bloomberg анализатори очакват печалба за цялата година от 3,4 млрд. евро.

Нетната печалба през четвъртото тримесечие на германската банка спадна междувременно с 1,7% до 737 млн. евро. Въпреки това резултатът остава над очакванията на анализаторите за 629 млн. евро.

Commerzbank вече обяви годишните си резултати в извънредно съобщение по-рано тази седмица, както и ново обратно изкупуване на акции.

Орлоп, която е на поста малко повече от година, досега успешно отблъсква нежелания интерес на италианския конкурент UniCredit, повишавайки цената на акциите на Commerzbank чрез намаляване на разходите и обещание да изплати почти цялата печалба на акционерите. На фона на тласъка от по-високите лихвени проценти, които преди това ограничиха отбранителната способност на банката от враждебни поглъщания, Commerzbank е насочила усилията си отчасти към германския план за увеличаване на разходите за отбрана и инфраструктура през следващите години.

„Убедени сме, че можем да реализираме значителен допълнителен потенциал през следващите години“, изтъква Орлоп, цитирана от Bloomberg.

Акциите на Commerzbank са поскъпнали повече от два пъти, откакто Орлоп пое управлението през октомври 2024 г., малко след като UniCredit обяви, че е придобила голям дял в германския кредитор. Нарастващата оценка и противопоставянето на опитите за придобиване от германското правителство накараха италианския кредитор да отложи решението си за официална оферта, въпреки че представянето на германската банка е помрачено напоследък.

UniCredit притежава дял от около 29% в Commerzbank, което я прави най-големият инвеститор в банката. Германското правителство държи над 12%. По-рано тази седмица UniCredit обеща да върне 50 млрд. евро на инвеститорите до 2030 г., а главният изпълнителен директор Андреа Орчел се ангажира да продължи една от най-щедрите политики за разпределение на средства сред акционерите в Европа.

Орлоп многократно е заявявала, че Commerzbank води редовни разговори с UniCredit, както и с други инвеститори. За да започне дискусии за сливане обаче, италианският кредитор първо ще трябва да внесе официално или неофициално предложение. Орчел заяви пред Bloomberg във вторник (10 февруари), че акционерите на Commerzbank трябва да решат дали искат двете банки да се обединят.

UniCredit „няма да прави компромис с възвръщаемостта и бизнес аргументите на UniCredit да предприеме придобиване, което би ощетило акционерите на UniCredit“, заяви той в интервюто. „Така че, ако случаят е такъв, ние ще продължим да не предприемаме действия“, добавя Орчел.