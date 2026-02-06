Societe Generale обяви обратно изкупуване на акции за 1,5 млрд. евро след силна печалба

Societe Generale стартира програма за обратно изкупуване на акции на стойност 1,46 млрд. евро, след като отчете печалба за четвъртото тримесечие, която надмина очакванията на анализаторите, тъй като главният изпълнителен директор Славомир Крупа потвърди обещанието си да се съсредоточи върху плащанията към инвеститорите, съобщава Bloomberg.

Нетната печалба на френския кредитор е скочила с 36% до 1,42 млрд. евро през последното тримесечие, което е повече от очакваните 1,22 млрд. евро. Звената на банката, занимаващи се с търговия с акции и активи с фиксирана доходност, обаче са се представили по-слабо, като и двете подразделения не отговориха на прогнозите.

Банката също така си постави по-висока цел за рентабилност, като обяви, че очаква над 10% възвръщаемост върху капитала за тази година.

Резултатите подчертават как Крупа, който пое поста през 2023 г., се е отклонил от фокуса за запазване на капитала в началото на мандата си към акцент върху растежа и плащанията към акционерите.

Базираният в Париж кредитор все още е фокусиран върху намаляване на разходите, след като съкрати стотици работни места и продаде активи във Великобритания и Швейцария. Миналия месец банката обяви планове за премахване на 1800 позиции във Франция до края на следващата година.

Акциите на Societe Generale се представиха по-добре от тези на основните ѝ европейски конкуренти миналата година, поскъпвайки с около 150%.

Банката обяви, че е подновила мандата на Крупа като главен изпълнителен директор за четири години, считано от 2027 г. Бордът „е благодарен“ за постигнатия ръст на приходите и намаляване на разходите, заяви председателят Лоренцо Бини Смаги.

Приходите на Societe Generale от търговия с фиксирана доходност и валути през четвъртото тримесечие спадат с 13% спрямо предходната година, а търговията с акции намалява спад от 5,3%, като понижението в активността в Европа и Азия заличава ползите от ръста на приходите в Северна и Южна Америка.

Френският конкурент BNP Paribas отчете 5% ръст в търговията с акции по-рано тази седмица. И за двете компании скорошният спад в стойността на долара вероятно се е отразил на приходите от търговия, отчетени в евро.

Най-големите банки в САЩ отчитат общ ръст от 4% при търговията с фиксирана доходност и 21% при търговията с акции, изчислява Bloomberg Intelligence.

Спадът през февруари на лихвените проценти по популярните във Франция регулирани спестовни сметки може също да помогне за намаляване на разходите за финансиране за Societe Generale и френските ѝ конкуренти тази година.

Обявеното обратно изкупуване на акции, базирано на печалбата за 2025 г., съпътства две извънредни подобни програми в размер на 1 млрд. евро, обявени миналата година.