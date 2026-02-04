Santander купува американски кредитор, влизайки в топ 10 на търговските банки в САЩ

Испанската Santander ще купи американския регионален кредитор Webster Financial за 12,2 млрд. долара, създавайки една от 10-те най-големи банки за банкиране на дребно и търговско банкиране в страната, съобщи кредиторът във вторник. Това е сигнал за сериозен залог на американския пазар, съобщава Ройтерс.

За разлика от европейските си конкуренти, които през последното десетилетие продадоха или свиха дейността си, Santander под ръководството на изпълнителния председател Ана Ботин постави САЩ в центъра на стратегията си.

Ботин сега удвоява залога със сделка, която ще изстреля Santander сред 10-те най-големи банки за физически лица и търговско банкиране в САЩ по активи, с общ баланс в страната от приблизително 327 млрд. долара в активи.

Акциите на Santander, търгувани в САЩ, затвориха с понижение от 6,4% при 12,23 долара.

Испанската банка, която наскоро изпревари швейцарската UBS като най-големия кредитор в Европа по пазарна стойност, за първи път навлезе на американския пазар през 2005 г., когато купи Sovereign Bank, и в момента е един от най-големите играчи на пазара в сектора на автомобилните кредити.

Възможността за придобивания сред банките от Уолстрийт и големите регионални кредитори се е увеличила през последните месеци при президента Доналд Тръмп поради очакванията, че регулаторните органи ще одобрят сделки, които вероятно биха били блокирани или отхвърлени от предишната администрация.

Според LSEG придобиването ще бъде най-голямата банкова сделка от октомври 2025 г., когато Fifth Third Bank обяви придобиването на Comerica Inc за 10,8 млрд. долара, а HSBC обяви офертата си от 13,6 млрд. долара за Hang Seng Bank.

Ботин заяви, че стратегически значимото придобиване на базираната в Кънектикът Webster Financial ще позволи на банката да укрепи мащаба и рентабилността си и да намали разходите за финансиране.

Santander е предложила по 2,0548 от своите акции и 48,75 долара в брой за всяка акция на Webster. Ботин заяви, че банката не обмисля да повиши офертата.

Очаква се сделката, която също така помага на кредитора да компенсира част от натиска от по-ниските приходи от кредитиране, да бъде финализирана през втората половина на 2026 г.

Ботин заяви, че банката не планира да прави повече придобивания през следващите три години.

Santander цели да запази всички ангажименти за възнаграждения на акционерите, включително обратното изкупуване на акции на стойност 5 млрд. евро, което одобри във вторник, и обещанията си да изплати най-малко 10 млрд. евро на акционерите въз основа на резултатите за 2025 и 2026 г. и да поддържа съотношение на изплащане от 50%.

Santander заяви, че коефициентът CET1 на групата ще бъде 12,8% след приключването на сделката и над 13% до 2027 г.

Рекордна печалба за 2025 г.

Във вторник Santander обяви ръст от 12% на нетната си печалба за 2025 г. до рекордните 14,1 млрд. евро, над прогнозите от 13,77 млрд. евро.

Santander заяви, че очаква нетната печалба на групата през 2026 г. - без договорената продажба на полския ѝ бизнес, придобитата единица TSB във Великобритания или сделката с Webster - да продължи да расте над печалбата за 2025 г. и да се повиши с 14% до 16% през 2027 г. при постоянен курс на еврото.

През четвъртото тримесечие нетната печалба се е увеличила с 15% на годишна база до рекордните 3,76 млрд. евро, над прогнозите от 3,44 млрд. евро.

Приходите от кредитиране през 2025 г. – разликата между приходите от кредити минус разходите за депозити, са спаднали с 2,8% до 45,35 млрд. евро, малко над очакваните от анализаторите 45,2 млрд. евро.