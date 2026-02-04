UBS отчете по-висока печалба от прогнозите и обяви обратно изкупуване за 3 млрд. долара

Швейцарската банка UBS Group AG отчете по-висока от очакванията печалба за четвъртото тримесечие и обяви програма за обратно изкупуване на акции на стойност 3 млрд. долара за 2026 г. с възможност за увеличение, предаде Bloomberg.

Кредиторът запази финансовите си цели за 2028 г., включително очаквана възвръщаемост от 18% на собствения капитал от първи ред.

Нетната печалба за тримесечието възлиза на 1,2 млрд. долара в сравнение с прогнозата за 967 млн. долара.

Най-голямата банка в Швейцария е пред ключова година, тъй като завършва интеграцията на Credit Suisse, докато води кампания срещу потенциално увеличение на капиталовите изисквания с 26 млрд. долара и предстои промяна в ръководството. UBS продължава да търси наследник на главния изпълнителен директор Серджо Ермоти преди очакваното му напускане в началото на следващата година.

Плановете за обратно изкупуване на акции са на нивото от 2025 г., въпреки че банката заяви, че има „цел да направи повече“, при условие че „регламентът в Швейцария бъде изяснен“ и капиталовите изисквания останат непроменени.

UBS планира да предложи дивидент за 2025 г. в размер на 1,10 долара на акция.

Притокът на средства в ключовото подразделение за управление на богатството обаче е спаднал до 8,5 млрд. долара, значително под прогнозата за 27,4 млрд. долара, а печалбата преди данъци е по-ниска от очакваното. Трейдърите и дилърите в инвестиционното банкиране надминаха прогнозите, увеличавайки печалбата преди данъци до 640 млн. долара.

В областта на регулилациите UBS се стреми да смекчи плана на швейцарското правителство да наложи нови правила, които да я принудят да изолира вътрешния си бизнес от евентуални загуби в чужбина.

Тези лобистки усилия наскоро получиха известна подкрепа сред политиците от центъра и дясното, макар че законопроектът, който правителството подготвя тази година, ще бъде от решаващо значение. Швейцарското правителство очаква, че в крайна сметка банката ще бъде принудена да приеме повечето от неговите изисквания, съобщи Bloomberg миналия месец.

UBS отчете 457 млн. долара допълнителни разходи, свързани с интеграцията, след като изкупи дълг, емитиран от Credit Suisse, на стойност 8,5 млрд. долара.

Серджо Ермоти планира да се оттегли от поста си на главен изпълнителен директор на банката до края на 2026 г. или началото на 2027 г. Председателят Колм Келехър лансира идеята Ермоти да го наследи в даден момент. Сред евентуалните вътрешни кандидати за заместник на Ермоти са Александър Иванович, който ръководи отдела за управление на активи на швейцарската компания, съуправителите на отдела за управление на богатството Икбал Хан и Робърт Карофски, както и главният оперативен директор Беатрис Мартин.