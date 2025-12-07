Швейцарската банка UBS може да съкрати още 10 хил. работни места до 2027 г.

UBS може да съкрати още 10 хил. работни места до 2027 г., съобщава швейцарският вестник SonntagsBlick, без да уточнява откъде разполага с информацията.

В отговор на съобщението швейцарската банка не потвърди цифрата, но заяви, че ще „поддържа броя на съкратените работни места в Швейцария и в световен мащаб възможно най-нисък“.

„Съкращенията на работните места ще се осъществява в продължение на няколко години и ще се постигне предимно чрез естествено намаляване на служителите, ранно пенсиониране, вътрешна мобилност и вътрешно прехвърляне на външни функции“, заявиха от UBS.

Швейцарската банка съкращава работни места в резултат на интеграцията на бившия конкурент Credit Suisse, който купи през 2023 г.

Съкращаването на 10 хил. работни места ще се равнява на закриване на 9% от всички работни места в швейцарската банка, която имаше около 110 хил. служители към края на 2024 г.