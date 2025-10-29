Инвестиционното банкиране и по-ниските съдебни разходи тласнаха печалбата на UBS над очакванията

Печалбата на UBS Group надмина очакванията през третото тримесечие, като приходите от инвестиционно банкиране и по-ниските от прогнозираните съдебни разходи са подобрили представянето ѝ, предава Bloomberg.

Банката в Цюрих съобщи, че нетната ѝ печалба е достигнала 2,5 млрд. долара през трите месеца до септември спрямо консенсусна прогноза за 1,4 млрд. долара. Резултатът е бил подкрепен от освобождаването на провизии, свързани с уреждането на дело за укриване на данъци във Франция и стар съдебен спор с Credit Suisse.

Притокът на средства в ключовото подразделение за управление на богатството надмина прогнозите, като достигна 38 млрд. долара, въпреки че печалбата преди данъци остана под очакванията. Основните приходи на инвестиционната банка са нараснали с 23%, като търговията с ценни книжа и консултантските услуги са се възползвали от увеличения брой сделки, който подкрепи и конкурентите на Wall Street.

Силното тримесечие на главния изпълнителен директор Серджо Ермоти може да донесе временно облекчение след период, в който банката преживя поредица негативни събития, включително фалита на американския доставчик на авточасти First Brands. В момента кредиторът е изправен пред години на несигурност поради предложеното от швейцарското правителство увеличение на капиталовите изисквания с 26 млрд. долара.

В прогнозата си UBS заяви, че през четвъртото тримесечие дейността на инвестиционната банка вероятно ще се нормализира в сравнение със силния период година по-рано. Оценките са повишени в повечето класове активи, а инвеститорите все повече се съсредоточават върху предпазването от рисковете от понижение.

Миналата седмица UBS преструктурира ръководството си и предложи Маркус Ронер за наследник на Лукас Гаевилер като заместник-председател. Мишел Беро ще поеме ролята на ръководител на отдела за съответствие и контрол на операционния риск, а сегашният ръководител на неосновното звено Беатрис Мартен става главен оперативен директор на групата.

Банката проучва въздействието на фалита на First Brands Group върху някои от инвестиционните ѝ фондове. UBS има експозиция от над 500 млн. долара към дълга на First Brands и чрез споразумения за финансиране на веригата за доставки, разпределена между фондовете, включително UBS Hedge Fund Solutions и UBS O’Connor.

Експозициите се намират в инвестиционни фондове, а не в баланса на UBS, въпреки че проблемът повдигна въпроси относно управлението на риска. Фалитът поставя под съмнение и продажбата на хедж фонда O’Connor на UBS на Cantor Fitzgerald.

Удар от облигациите AT1

По-рано този месец швейцарски съд излезе с решение, което засили правната несигурност за UBS. В изненадващ ход съдът постанови, че заповедта на Швейцария от 2023 г. за заличаване на конвертируеми облигации АТ1 в размер на 17 млрд. долара, емитирани от Credit Suisse, е незаконосъобразна. UBS съобщи в сряда, че планира да обжалва решението.

UBS стартира обявено преди време обратно изкупуване на акции в размер на 2 млрд. долара за втората половина на тази година, като остава напът да достигне обща стойност от 3 млрд. долара тази година. Банката заяви, че коефициентът CET1 в края на тази година ще отразява начисленията за обратно изкупуване на акции през 2026 г.