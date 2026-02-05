Danske Bank увеличава изплащанията към акционерите след силна печалба от кредитирането

Приходите на Danske Bank A/S от кредитиране надминаха очакванията на анализаторите, а кредиторът предложи както извънреден дивидент, така и по-голямо обратно изкупуване на акции, съобщава Bloomberg.

Най-големият кредитор в Дания отчете нетен лихвен доход от 9,45 млрд. крони (1,5 млрд. долара) за четвъртото тримесечие, което засенчва оценките на анализаторите за 9,17 млрд. крони. Резултатът до голяма степен се дължи на засилената кредитна активност.

„През 2025 г. Danske Bank постигна стабилен финансов резултат, достигайки горната граница на нашите прогнози за годината“, заяви главният изпълнителен директор Карстен Егерис. „Това представяне се дължи на устойчив нетен лихвен доход и ефективно управление на разходите, подкрепени от ниски обезценки на кредити на фона на продължаващата устойчивост на кредитния ни портфейл“, добавя той.

Нетният доход от такси и комисиони възлиза на 4,86 ​​млрд. крони. Анализатори, анкетирани от Bloomberg, очакваха 4,47 млрд. крони.

Danske предложи обикновен дивидент от 16,94 крони на акция за 2025 г., както и извънреден дивидент от 5,78 крони на акция. На 9 февруари компанията стартира и нова програма за обратно изкупуване на акции на стойност 4,5 млрд. крони, след като получи одобрение от финансовия регулатор на страната.

През декември Danske обяви, че пробационният ѝ период, определен от Министерството на правосъдието на САЩ, е приключил, отбелязвайки последната стъпка в разрешаването на един от най-големите скандали за пране на пари в Европа.

През декември 2022 г. кредиторът призна за измама и се споразумя да плати 2 млрд. долара, за да прекрати дългогодишното разследване в САЩ за пране на пари на клона си в Естония. Краят на пробацията премахна значително препятствие, тъй като Danske търси начин да възстанови доверието и да демонстрира засилената си рамка за управление на риска.