UniCredit ще разпредели 50 млрд. евро на акционерите в рамките на пет години

UniCredit планира да разпредели около 50 млрд. евро на инвеститорите до 2030 г., като главният изпълнителен директор Андреа Орчел обещава допълнително да подобри рентабилността и генерирането на капитал през следващите пет години, съобщава Bloomberg.

Базираната в Милано банка ще изплати 80% от печалбата си под формата на дивиденти и обратно изкупуване на акции и ще оценява допълнителните разпределения към акционерите всяка година в зависимост от излишния капитал. UniCredit очаква нетните приходи да нарастват с годишен темп от 5%, което ще доведе до печалба от около 11 млрд. евро през тази година и 13 млрд. евро през 2028 г.

Откакто пое управлението през 2021 г., Орчел съкрати работни места, премахна слабо представящи се бизнеси и преразпредели ресурси към по-печеливши области. Главният изпълнителен директор разчита на по-високи приходи от такси, за да увеличи постъпленията на банката, тъй като натискът върху маржовете се увеличава, като същевременно пренасочва ресурси към търговската мрежа на банката, за да спечели пазарен дял.

UniCredit обяви новите финансови цели заедно с 10% увеличение на печалбата за четвъртото тримесечие, което надмина очакванията на анализаторите, тъй като фискалните ползи и еднократните печалби са компенсирали отчетените разходи за интеграция и разходи за хеджиране на стратегическото портфолио в размер на над 1 млрд. евро.

Капиталовият буфер на банката - ключов за способността ѝ да сключва сделки и/или да връща пари на акционерите, остава стабилен, като коефициентът на базовия собствен капитал от първи ред е 14,7% в края на декември в сравнение с 14,8% през предходното тримесечие.

Под ръководството на Орчел рентабилността на UniCredit и възвръщаемостта към акционерите се увеличиха рязко. Акциите на кредитора са поскъпнали повече от седем пъти, откакто той пое поста. Действията му по отношение на Banco BPM в Италия и Commerzbank в Германия обаче в момента са в застой, след като се сблъскаха с противопоставяне от страна на правителствата.

Стратегията на Орчел остави UniCredit с големи дялове в Commerzbank, както и в гръцката Alpha Bank, като правителството на Гърция е по-благосклонно отнесено към неговия подход.

„Нашата амбиция е постоянно да постигаме по-добри резултати по отношение на печелившия, генериращ капитал растеж и разпределения и сме уверени, че можем да поддържаме тази траектория през следващите пет години“, заяви Орчел.