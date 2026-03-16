Германското правителство отказа офертата на UniCredit за Commerzbank

Германското правителство отказа офертата на UniCredit за покупката на дял от Commerzbank, която крие потенциал за враждебно изкупуване, пише Bloomberg. По-рано днес италианската банка предложи 35 млрд. евро, с което делът ѝ във втората по големина банка в Германия ще се повиши над 30%.

Съгласно германското законодателство акционер, чийто дял прехвърли 30%, трябва да отправи оферта за изкупуване към останалите акционери, но само веднъж.

Позицията на германското правителство е, че Commerzbank трябва да остане назависима, защото е доказала, че може да същесвува самостоятелно и без държавната подкрепа. Канцлерът Фридрих Мерц коментира по време на среща с нидерландския премиер Роб Йетен, че подкрепя тази позиция, макар че решението за сделката е на двете банки.

Германското правителство има дял от 12,5% от капитала на Commerzbank, докато UniCredti - почти 30%. Италианкият кредитор отдавна опитва да увеличи дела си в базираната във Франкфурт банка.

