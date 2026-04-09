Русия предлага втечнен газ с 40% отстъпка, представяйки го за нигерийски

Русия предлага втечнен газ от мощности, поставени под санкциите на САЩ, с отстъпка от 40%, съобщават източници на Bloomberg. Офертите се отправят от малки, неизвестни компании, регистрирани в Китай и Русия, които обещават, че могат да оформят документите, така че произходът на газа да бъде от Нигерия, или Оман. Газът идва от "Арктик СПГ-2" и терминала "Портовая".

Bloomberg отбелязва, че няма потвърждение дали Русия е успяла да продаде някой от предлаганите товари, но цената на газа се повиши след затварянето на Ормузкия проток, откъдето зависят доставките за Азия. Според съобщенията именно към Азия са били насочени офертите за доставките на руския втечнен газ.

Досега само Китай се престраши да купи газ от "Арктик СПГ-2", поставен под санкции от предишната администрация в Белия дом. Доставките бяха направени с танкери, поставени под санкциите на Запада. Други държави в Азия са предпазливи с покупките на втечнен газ, за да не попаднат под вторични санкции от Вашингтон.

Приходите от петрол достигнаха пик след 2022 г.

Затвореният Ормузки проток носи приходи за Русия и от продажбите на петрол. Изчисленията на Bloomberg на базата на данните на търговци сочат, че през първата седмица на април приходите от петрол в руския бюджет надхвърлят 2,1 млрд. долара, което е с 630 млн. долара повече спрямо последната седмица на март. Средно в периода 9 март - 5 април приходите от търговията с петрол достигат средно 2,02 млрд. долара седмично спрямо 1,79 млрд. долара в периода 2-29 март.

Това се дължи основно на значително по-високите цени на руския петрол. Износът от руските пристанища в Уст-Луга и Приморск е ограничен от ударите на украинските дронове, а от Козмино - заради лошото време. Но намалява количеството петрол, което се "съхранява" в танкери в открити води - към 5 април достига 105 млн. барела. В средата на януари бееше записан рекорд от 140 млн. барела, чакащи купувачи в открити води.

Всъщност целта на САЩ, премахвайки санкции срещу руския петрол на 12 март, целеше именно намаляването на тези количества петрол. Мярката обаче не повлия на цената на световните пазари. Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза в своето вечерно обръщение за 1505-ия ден от пълномащабната война, че с отварянето на Ормузкия проток причината за отслабването на натиска срещу Русия изчезва.

Мярката на Вашигтон беше за един месец и все още няма индикации дали ще бъде продължена.

Основните купувачи на руския петрол остават Китай и Индия.