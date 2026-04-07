Войната в Иран отведе цените на руския петрол до 13-годишен връх

Цените на руския суров петрол достигнаха най-високото си ниво от над 13 години насам, докато Москва се възползва от поскъпването на петрола на световния пазар заради войната в Иран, предава Bloomberg.

Флагманският суров петрол сорт Уралс на страната е достигнал 116,05 долара за барел на 2 април на руското пристанище Приморск, най-голямото съоръжение за износ на петрол на руското балтийско крайбрежие, сочат данни на Argus Media.

Цената, която не включва разходите за доставка, е почти два пъти по-висока от средната цена от 59 долара за барел, предвидена в бюджета на Русия за тази година. По-големите от очакванията приходи от петрол смекчават натиска върху финансите на Кремъл в условията на продължаващата война в Украйна.

Конфликтът в Близкия изток на практика спря около една пета от петролните доставки в света, които преминават през Ормузкия проток. Президенът на САЩ Доналд Тръмп поиска Техеран да отвори важния воден път пред заплахата от унищожаване на ключова инфраструктура, като даде краен срок до полунощ по Гринуич днес.

Цената на руския петрол нарасна рязко – сорт Уралс, изнасян от пристанището в Приморск, достигна най-високото си ниво от над 13 години насам. Графика: Bloomberg LP

В руското черноморско пристанище Новоросийск сорт Уралс достигна цена от 114,45 долара за барел миналия четвъртък, сочат данните на Argus Media. Средната отстъпа на Уралс от западните пристанища на Русия спрямо глобалния бенчмарк Брент е намаляла до под 27,75 долара за барел, най-ниското ниво от средата на декември.

До достигането на Уралс в Индия той се търгува с премия спрямо Брент, която е нараснала до 6,1 долара за барел спрямо 3,9 долара преди две седмици, сочат данните. Не е ясно дали спредът при доставката – разликата между износните и доставните цени, в крайна сметка остава за Русия.

Способността на Москва да се възползва от силния ръст на суровия петрол на световните пазари е подкопана от украинските атаки срещу инфраструктурата за износ на петрол и рафинериите. Киев засили ударите срещу морски пристанища, особено на балтийското крайбрежие, откъдето тръгва около 40% от износа на Русия на суров петрол по море. Това води до нарушаване на товарите и ограничава приходите на Москва от износа на суровината.