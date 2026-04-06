Последиците от недостига на петрол ще се проявяват бавно, но сигурно

Недостигът на петрол се процежда бавно и поетапно в световната икономика. Последиците от блокирания Ормузки проток, през който се превозват 20% от световните доставки, ще се разпространяват постоянно по цялата планета, пише Ройтерс.

Тъй като дните в транзит струват пари, корабите дават приоритет на географски по-близките пазари. Около 80% от петрола, който се транспортира оттам, отива в Азия, според Международната агенция по енергетика (МАЕ). Около 95% от вноса на петрол в Япония идва от Близкия изток.

Танкерите, които напуснаха Персийския залив на 27 февруари, денят преди САЩ и Израел да атакуват Иран, достигнаха тези пристанища.

Износът за Европа е по-малък. Още по-малък е износът от региона на страните от Персийския залив, предназначен за Северна и Южна Америка.

Ценовите сигнали са видими обаче навсякъде. Галон американски дизел се продава на дребно за 5,49 долара, според Американската автомобилна асоциация. Цената е с 46% по-висока спрямо миналия месец.

Цените на горивата в САЩ бледнеят обаче в сравнение с цените например в Сингапур, където галон дизел струва над 15 долара. Крайбрежните производители на САЩ вече изнасят по-големи количества, което води до покачване на местните цени.

Авиационното гориво е силно засегнато от затварянето на пролива и други рафинирани продукти ще го последват. Страните от Персийския залив разполагат със съоръжения за преобразуване на суровия петрол в суровини, смазочни материали и други. Много от тях вече не могат да доставят в чужбина.

От региона на Близкия изток например е изнесен керосин на стойност над 10 млрд. долара през миналата година. Голяма част от този керосин сега е недостъпна, което поставя големи вносители като Европа пред критичен недостиг. Цените се увеличават повече от два пъти, дори по-бързо от суровия петрол „Брент“.

За авиокомпаниите, които не хеджират цените на горивата, разходите ще се увеличат с 25%, според данни на МАЕ и текущите цени.

Освен това, суровият петрол от Близкия изток е по-плътен и съдържа повече примеси, което го прави по-евтин. Азиатските заводи обикновено са оборудвани да го рафинират. Сега те трябва да плащат за по-скъп лек, сладък петрол и вероятно генерират по-малко производство.

Стоките, които могат да бъдат произведени, също ще имат разлики. Въпреки че рафинериите имат известна свобода на действие, един барел WTI, американският петролен бенчмарк, генерира значително повече тежка нафта, основният прекурсор на бензина, отколкото Arabian Heavy.

Тежкият петрол може да се превърне в повече асфалт и корабно гориво. Американските производители получават сигнали да добиват повече, което ще се изрази в пропорционално повече бензин.

Американските шофьори на камиони със сигурност ще усетят по-тежко въздействието на кризата в Близкия изток от шофьорите на автомобили. Премахването на толкова много суров петрол от системата обаче ще повиши цените навсякъде.

Независимо дали става въпрос за транспорт, производство или земеделие, големите потребители на петрол и петролни продукти ще пострадат. Въздействието е въпрос на време.