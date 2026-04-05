Страните от ОПЕК+ договориха увеличение на добивите на петрол с 206 хил. барела на ден от май

Страните от ОПЕК+ са постигнали принципно споразумение за увеличение на квотите за добив на петрол с 206 хил. барела на ден от май. Това са заявили пред Ройтерс трима запознати с въпроса източника от ОПЕК+ преди насрочената за днес среща на организацията.

Според източниците увеличението ще окаже малък моментален ефект върху доставките, но ще сигнализира за готовност за повишаване на добивите, веднага щом Ормузкият проток бъде отворен отново за корабоплаване.

Подобно увеличение обаче едва ли може да се реализира, тъй като страните от ОПЕК+, произвеждащи най-много петрол, не могат да увеличат добивите си заради американско-израелския конфликт с Иран, допълва Ройтерс.

Иран затвори почти изцяло Ормузкия проток – ключов маршрут за енергийните доставки от региона на Персийския залив, заради което беше намален износът на енергоносители от страните от региона, членуващи в ОПЕК+ - Саудитска Арабия, ОАЕ, Кувейт и Ирак. Именно те имаха капацитет да увеличат значително производството си преди началото на конфликта.

Другият основен производител на петрол в ОПЕК+ - Русия не може да увеличи производството си поради наложените ѝ западни санкции и щетите по инфраструктурата, причинени вследствие на войната с Украйна.

Щетите по енергийната инфраструктура на страните от Персийския залив от атаки с ракети и дронове също са сериозни. Няколко представители на страните от региона заявиха, че ще отнеме месеци да се възстанови нормалната работа на съоръженията и да се постигнат производствените цели, дори ако войната приключи веднага, а Ормузкият проток бъде незабавно отворен за корабоплаване.

На последната си среща в началото на март, дни след началото на конфликта в Иран, ОПЕК+ се съгласи на скромно увеличение на производството също с 206 хил. барела на ден от април.

/БТА/