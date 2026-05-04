Кредитен експерт: Потенциалът за поскъпване на жилищата у нас е доста намалял

Второто полугодие ще е по-силно от първото за имотния пазар в България, но потенциалът за поскъпване на жилищата е доста намалял. Тази година няма да видим поскъпване на имотите, или ще бъде отчетено такова до 2-3% в търсените квартали. Това прогнозира Тихомир Тошев, управител на "Кредит Център", в предаването „Бизнес старт“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му миналата година е била извънредна за пазара на имоти в България и не трябва да се счита за показателна. В момента почти всичко поскъпна и българинът е в преоценка на това как ще се справя с новата валута и разходите, посочи той и допълни, че част от желаещите да купят имот са се изтеглили от пазара и преооформят бюджета си.

Над 50% от сделките досега са с договорена отстъпка между 5% и 10%, като в повечето от случаите това връща имота на реалната му пазарна цена, отчете експертът. По думите му от началото на годината по-сериозният спад е при сделките на зелено.

"Повечето купувачи се насочват към търсене на готово строителство, защото хората предпочитат да влязат и веднага да живеят в имота си без допълнителни разходи. При новото строителство вероятно ще видим понижение на цените, тъй като не е нормално нещо, което ще се строи още година и половина, да струва колкото готов имот“, обясни Тошев.

От началото на годината спрямо година по-рано при сделките с имоти има средно между 15% и 20% спад, каза още той. От друга страна, ипотеките се запазват, което е обяснимо предвид цената на имотите, но вероятно и там ще видим забавяне. Миналата година пазарът "избухна" и тази година е възможно да видим намаление при ипотеките от около 5-7%, смята той. И допълни, че схемите на плащане при новото строителство също са сериозен проблем. Много инвеститори върнаха правилото 10 на 90 от стойността на жилището след Акт 16.

„Пазарът много се променя, защото се нормализира. Последните две години имаше едно пренавиване – цените скачаха с между 15% и 18%. Сега цените са доста високи, но интересът намалява. Вторичният пазар ще натиска цените на новото строителство, за да отидат там, където трябва да бъдат“, коментира консултантът.

Тошев отбеляза и друга тенденция - купувачите с по-ниски доходи отиват да живеят под наем, което води до скок на наемите в големите градове. При купувачите от средния ценови сегмент също виждаме намаление, тъй като хората преосмислят бюджетите си. Само при луксозния сегмент няма промяна, но този пазар е сравнително малък.

Условията за жилищно кредитиране и формиране на лихви остават същите при големите банки. „Пазарът откъм лихви и условия на кредитиране е изключително добър. Започват да се появяват оферти и за фиксирани лихви“, каза Тошев.

„Предстои интересна година – спокойна, нормална и с прилична активност. Лихвите са с минимални движения, а ликвидността е висока“, прогнозира гостът.

