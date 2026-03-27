Прогноза: Застоят на имотния пазар у нас – най-късно до лятото

Очаква се застоят на имотния пазар в България да трае между четири и шест месеца (от началото на годината), ако не се стигне до разрастване на конфликта в Близкия изток или не настъпи друго непредвидено събитие. Спад на цените е малко вероятен, тъй като банките продължават да са ликвидни, а лихвите остават ниски. Това каза Христо Ангелков, управляващ партньор в Bulgaria Sotheby’s International Realty, в предаването „Светът е бизнес“ по Bloomberg TV Bulgaria.

От началото на тази година има забавяне на проектите ново строителство, но сделки за къщи, апартаменти и офиси на вторичен пазар продължават да се сключват, посочи Ангелков. Според него забавянето е очаквано след приемането на еврото, тъй като участниците на пазара изчакват да видят накъде ще поемат цените, търсенето и предлагането на имоти.

„В момента има голяма несигурност и относно себестойността на новите проекти и дали тя ще се повиши поради поскъпването на строителните материали. Това са въпроси, които тепърва трябва да намерят отговор“, отбеляза Ангелков.

Пазарът на луксозни имоти у нас все още е основно местен, но се очаква повече чуждестранни инвеститори да се насочат към България благодарение на членството на страната ни в Шенген и еврозоната, коментира той. „Би трябвало през следващите години да имаме по-голямо текучество на хора, които искат да се релокират от Германия, Австрия и други страни поради качеството на живот в България, ниските данъци, необходимостта от работна ръка“, смята той.

Сред предпочитаните от българите локации в чужбина за закупуване на луксозен имот са Гърция и Дубай, както и Северна Италия, Френската ривиера, Испания в района около Марбея.

„Конфликтът в Близкия изток повлия сериозно на имотния пазар в Дубай и ще е нужно време, за да се съвземе. След началото на войната всички сделки в процес на финализиране бяха отменени в очакване на по-голяма яснота. Дубай загуби реномето си на безопасно място", посочва той.

Пазарите на лусозни имоти се развиват добре в България, Гърция, Италия, Испания и Португалия. В същото време страни като Германия, Австрия, Франция и Румъния са в криза поради високите лихви и ниската ликвидност, отбеляза Ангелков.

Как се развиват build-to-rent проектите и тези със смесени функции? Кои пазари извън София също се развиват добре или имат потенциал за развитие?

