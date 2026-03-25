Навлизането на чужди инвестиционни фондове носи риск за достъпността на имотите у нас

Засилва се интересът от страна на чуждестранни инвестиционни фондове, които изкупуват цели сгради в България с цел отдаване под наем. Това е изгодно за строителите, но крие рискове за достъпността на имотите за гражданите, коментира инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му подобен модел вече е довел до ситуация в Западна Европа, при която голяма част от населението живее под наем, без възможност да придобие собствено жилище заради високите цени.

Според Шопов навлизането на тези фондове на имотния пазар у нас ще доведе до драстични диспропорции и изкривявания на пазара. Той подчерта, че тенденцията би влошила финансовата достъпност на имотите и призова за своевременни мерки.

„Коефициентът, измерващ съотношението между средната заплата и цената на квадратен метър, е спаднал от 0,8 преди осем години до около 0,65 в момента. В Европа усетиха проблема и вече се предприемат мерки – включително намаляване на административната тежест, разширяване на строителните територии, за да се увеличи предлагането, и подкрепа за социално уязвими групи“, посочи гостът.

По отношение на цените на имотите Шопов каза, че през първото тримесечие на годината в София се отчита ръст от около 3%. Ако се запази тази тенденция, това би означавало около 12% годишно увеличение, каза експертът. По думите му по-важно е съотношението между ръста на цените и доходите. През миналата година средната заплата в София е нараснала с 12%, а цените на имотите – с 14%, което показва относителен баланс, каза той и допълни, че ако балансът се наруши, достъпността на имотите в България ще се влоши.

По отношение на лихвените проценти експертът посочи, че дори евентуално повишение няма да окаже съществено влияние върху пазара на имоти.

„В момента ипотечните кредити са с около 2,5 до 3% лихва, а реалната инфлация е 12%. Това е икономически парадокс, защото хората ще върнат на банката 9%, тоест по-малко, отколкото са взели. Основното предизвикателство за купувачите остава изплащането на главницата, а не лихвата“, заяви събеседникът.

Няма реално охлаждане на имотния пазар у нас по отношение на сключените сделки въпреки отчетения спад в запитванията и огледите, а през следващите месеци се очаква нов ръст. „Очакванията са през следващите месеци да има ръст на сделките, тъй като процесът по покупка на имот е бавен – включва време за вземане на решение, подготовка на документи и финализиране на сделката.“

