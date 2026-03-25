Навлизането на чужди инвестиционни фондове носи риск за достъпността на имотите у нас

Очакванията са през следващите месеци да има ръст на сделките, посочи инж. Георги Шопов

23:06 | 25.03.26 г.
Автор - снимка
Снимка: freepik
Снимка: freepik

Засилва се интересът от страна на чуждестранни инвестиционни фондове, които изкупуват цели сгради в България с цел отдаване под наем. Това е изгодно за строителите, но крие рискове за достъпността на имотите за гражданите, коментира инж. Георги Шопов, председател на Националната асоциация на строителните предприемачи, в предаването „В развитие“ на Bloomberg TV Bulgaria.

По думите му подобен модел вече е довел до ситуация в Западна Европа, при която голяма част от населението живее под наем, без възможност да придобие собствено жилище заради високите цени.

Според Шопов навлизането на тези фондове на имотния пазар у нас ще доведе до драстични диспропорции и изкривявания на пазара. Той подчерта, че тенденцията би влошила финансовата достъпност на имотите и призова за своевременни мерки.

„Коефициентът, измерващ съотношението между средната заплата и цената на квадратен метър, е спаднал от 0,8 преди осем години до около 0,65 в момента. В Европа усетиха проблема и вече се предприемат мерки – включително намаляване на административната тежест, разширяване на строителните територии, за да се увеличи предлагането, и подкрепа за социално уязвими групи“, посочи гостът.

По отношение на цените на имотите Шопов каза, че през първото тримесечие на годината в София се отчита ръст от около 3%. Ако се запази тази тенденция, това би означавало около 12% годишно увеличение, каза експертът. По думите му по-важно е съотношението между ръста на цените и доходите. През миналата година средната заплата в София е нараснала с 12%, а цените на имотите – с 14%, което показва относителен баланс, каза той и допълни, че ако балансът се наруши, достъпността на имотите в България ще се влоши.

Свързани статии

По отношение на лихвените проценти експертът посочи, че дори евентуално повишение няма да окаже съществено влияние върху пазара на имоти.

„В момента ипотечните кредити са с около 2,5 до 3% лихва, а реалната инфлация е 12%. Това е икономически парадокс, защото хората ще върнат на банката 9%, тоест по-малко, отколкото са взели. Основното предизвикателство за купувачите остава изплащането на главницата, а не лихвата“, заяви събеседникът.

Няма реално охлаждане на имотния пазар у нас по отношение на сключените сделки въпреки отчетения спад в запитванията и огледите, а през следващите месеци се очаква нов ръст. „Очакванията са през следващите месеци да има ръст на сделките, тъй като процесът по покупка на имот е бавен – включва време за вземане на решение, подготовка на документи и финализиране на сделката.“

Последна актуализация: 23:06 | 25.03.26 г.
Още от Анализи виж още

