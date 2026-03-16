Имотният пазар у нас – задържане на цените, добри отстъпки за купувачите

От началото на годината много малко хора инвестират в имоти, пазарът се забавя, не може да се говори за ръст или спад на цените, те се задържат около нивата от миналата година. Върви се към по-спокоен пазар на имоти и кредитиране. Това каза кредитният експерт Тихомир Тошев пред Bulgaria ON AIR.

Очаква се спадът в броя на сделките да се запази около 20% за цялата година, което не е драматично, това е нормализиране на пазара, коментира консултантът.

Със сигурност купувачите ще могат да договарят добри отстъпки - между 5 и 10 процента в хода на преговорите при купуване на имот, каза експертът.

По думите му предлагането на нови жилища се увеличава и профилът на купувача се променя.

"Животът стана по-скъп, хората с по-ниски доходи се изтеглиха от имотния пазар. На пазара остават тези със средни и високи доходи. Хората купуват спрямо бюджета си, няма промяна на търсенето в кварталите", каза още Тихомир Тошев.

Експертът обобщи, че бумът на имотния пазар у нас беше през миналата година. Началото на тази година започва със спад в броя на сделките с имоти и на изтеглените кредити. Кредитирането в България продължава да нараства, но с по-бавни темпове, каза той.

Пазарът започва да се успокоява след влизането на България в еврозоната. Не бих казал, че войната в Близкия изток се отразява толкова много, тя притеснява хората, но е далече, отражението ще е минимално, смята Тошев.

По думите му имотният пазар в момента се движи от вътрешната среда.

Българинът ще се справи с поскъпването в момента, допълни той и предупреди хората с най-ниски доходи, които ще бъдат най-засегнати, да не посягат към бързи кредити, за да запълват дупки, а да се справят със собствени сили – евентуално с банков потребителски кредит.

Тошев припомни, че и тази година страната ни е с най-ниските лихви в Европейския съюз и еврозоната. Ще продължат да са ниски тази и следващата година. Има сериозна конкуренция на банковия пазар, отчете кредитният консултант.