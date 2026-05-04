Председателят на Еврогрупата: Европа се нуждае от по-големи банки и трансгранични сделки

Европа се нуждае от по-големи банки и повече трансгранични сливания, заяви председателят на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис, цитиран от Bloomberg.

Коментарът му визира потенциалното придобиване на Commerzbank AG от UniCredit SpA.

„Имаме нужда от европейски, а не от национални шампиони и да, имаме нужда от повече банкова консолидация в Европа, имаме нужда от повече трансгранични сливания и придобивания“, заяви Пиеракакис пред журналисти в Брюксел.

Междувременно UniCredit подновява усилията си за придобиване на втория по големина кредитор в Германия. Италианската банка се стреми към поглъщането на Commerzbank от септември 2024 г., въпреки че германският кредитор и правителството в Берлин отхвърлят предложенията. Евентуална сделка би превърнала UniCredit в основна сила в най-голямата икономика на Европа и би могла да стимулира по-нататъшна консолидация в целия сектор.

Въпреки че отказа да коментира отделни компании, Пиеракакис заяви, че регионът би могъл да се възползва от по-големите играчи.

„Ако сравните технологичните инвестиции на европейските банки с американските или китайските банки, ще разберете защо се нуждаем от по-големи банки в Европа, за да улесним и поддържаме повече технологични инвестиции“, заяви той преди среща на финансовите министри на еврозоната. „Имаме нужда от по-големи банки“, подчерта Кириакос.

Ходът на UniCredit да придобие дял в Alpha Bank беше приветстван от гръцките власти и правителството от самото начало и беше посочен от политиците като пример за това как Европа трябва да реализира банковия съюз.

Председателят на надзорния съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) Клаудия Бух подчерта, че „практическият напредък по отношение на интеграцията на европейските банкови пазари е ограничен през последното десетилетие“, въпреки че „направихме значителни крачки към банковия съюз“.

„Трансграничното предоставяне на услуги остава сравнително ниско, а трансграничната активност по сливания е слаба“, заяви тя, добавяйки: „Ето защо банковият съюз трябва да се разглежда като единна европейска юрисдикция за целите на финансовото регулиране“.