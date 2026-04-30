Банките в Европа са заделили 610 млн. евро за последиците от войната в Иран

Водещите банки в Европа са заделили стотици милиони евро, за да се предпазят от финансовите последици от войната в Иран. Това показва, че икономическите рискове за региона нарастват, пише Bloomberg.

BNP Paribas, Societe Generale и Standard Chartered съобщиха, че са заделили провизии през първото тримесечие, за да се подготвят за възможно забавяне на икономиката, породено от нарастващите цени на петрола и нестабилните вириги за доставки.

С това общите обявени разходи, свързани с войната, достигнаха около 610 млн. евро от началото на сезона на отчетите, сочат събрани от Bloomberg данни. Сумата включва още BBVA, Credit Agricole, Deutsche Bank и ING Groep, които обявиха резултатите си тази седмица.

Освен до загуба на човешки животи и щети в региона войната в Иран доведе и до по-високи цени на енергийните ресурси в света и наруши притока на ключови стоки като изкуствените торове. Въпреки че европейските банки имат ограничена пряка експозиция към страните от Персийския залив, местните им икономики са подложени на вторични последици.

„Използвахме това тримесечие, за да увеличим провизиите си в очакване на възможно влошаване на икономическата обстановка поради нестабилното геополитическо положение около конфликта в Близкия изток“, коментира главният изпълнителен директор на Credit Agricole Оливия Гавалда. „Предпазливи сме“, допълва тя.

Ако конфликтът продължи още дълго време, „нарастващите цени на петрола или дори рискът от нарушения на доставките ще имат отрицателни последици за растежа във Франция и в Европа“, отбелязва Гавалда.

Френските банки са сред най-силно спадащите компании в индекса Stoxx 600 Banks в четвъртък.

Икономическите последици от войната помрачиха тримесечие, в което редица банки надминаха очакванията за печалбата си. Тези с подразделения за търговия с акции се възползваха от пазарните колебания.

Но Славомир Крупа, главен изпълнителен директор на SocGen, съобщи, че подразделението на компанията за търговия с дълг „беше засегнато от геополитическото положение“.

Най-големият бизнес на подразделението са европейските лихвени проценти, където условията се влошиха за всички банки, отбеляза той пред репортери.

BNP Paribas и ING заявиха, че инвеститорите не бива да очакват непременно от тях да поемат такива провизии през следващите тримесечия.

Провизиите за загуби по заеми в нидерланската банка са включвали допълнение за „предпазливост“ с цел да се отчетат възможните последици от войната в Близкия изток, заяви финансовият директор Ида Лернер пред Bloomberg TV.

Въпреки че ING няма голяма пряка експозиция към Близкия изток, се очаква икономическият растеж „да се забави до известна степен в Европа“, коментира Лернер.

Главният изпълнителен директор на Deutsche Bank Раджа Акрам заяви в сряда, че компанията му може да не се нуждае от предпазни мерки. Германският кредитор имаше сходен опит с очакваните последици от търговската война на САЩ миналата година, допълни той.

„Може би е по-добре да сме предпазливи, отколкото да закъснеем“, посочи Акрам пред анализатори.

Banco Santander заяви, че е твърде рано да заделя средства, свързани с конфликта в Близкия изток.

„Все още е твърде рано да правим заключения за геополитическата среда“, отбеляза главният финансов директор Хосе Кантера по време на разговор с анализатори в сряда. „Докато трудовите пазари не са значително засегнати, не можем да очакваме значителни последици за целите ни, свързани с качеството на кредитите“, добави той.