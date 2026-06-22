S&P 500 започва седмицата с ръст на фона на преговорите между САЩ и Иран*

Американският широк борсов индекс S&P 500 се повишава в понеделник, докато Wall Street анализира последните развития около преговорите за войната на САЩ и Израел в Иран, предава CNBC.

Бенчмаркът се покачва с 0,2%, докато технологичният измерител Nasdaq Composite остава почти без промяна. Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average добавя 0,4%.

Micron Technology е сред най-добре представящите се компании, като акциите ѝ поскъпват с близо 5%. Това се случва преди публикуването на тримесечния отчет на производителя на чипове, който се очаква след края на търговията в сряда.

Цената на книжата на SpaceX е надолу с повече от 5% и е напът към трети пореден дневен спад.

Цената на петрола спада, след като бе съобщено, че американски и ирански представители са се съгласили върху пътна карта за постигане на окончателно споразумение за мир в рамките на 60 дни. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поевтиняват с 2,76% до 78,35 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,88% до 75,16 долара за барел.

Ключов тест за пазара тази седмица ще бъде публикуването на данните за ценовия индекс на разходите за лично потребление (PCE) - предпочитаният от Федералния резерв показател за инфлацията. Докладът за май се очаква в четвъртък.

Инвеститорите сега са силно фокусирани върху всякакви инфлационни данни, които биха могли да сигнализират, че американската централна банка скоро може да започне да повишава лихвените проценти.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се повишава до 4,499%, а тази по 30-годишните - до 4,937%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира ръст от 0,15% до ниво от 101,004 пункта.

Златото поевтинява с 0,93 на сто и се търгува на цена от 4206,3 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.