София е градът с най-ниски жилищни наеми сред столиците в ЕС

София е градът с най-ниски нива на наемите на жилища сред столиците на страните членки на Европейския съюз (ЕС). Градът отчита среден наем от 900 евро за апартамент с две спални, съобщава Euronews.

Жилищата са най-големият разход за домакинствата. Като се включат и сметките за комунални услуги, те представляват 23,6% от разходите на домакинствата в ЕС, показват данни на Евростат.

Натискът е особено силен за наемателите в европейските столици, като наемите варират значително в различните части на Европа.

Класация, която включва 40 европейски града от 38 държави – включително държави членки на ЕС, страни кандидатки и потенциални кандидатки, членове на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) и Великобритания – средният месечен наем за апартамент с две спални варира от 470 евро в Скопие до 3350 евро в Женева, изчислява Евростат.

Лондон е единствената столица, чиято цена на наема надвишава 3000 евро, като се нарежда в класацията на второ място сред всички 40 града. Там наемателите плащат средно 3050 евро за апартамент с две спални.

В Дъблин и Стокхолм наемите достигат средно 2650 евро, докато в Осло те са 2250 евро.

Дъблин и Стокхолм си поделят титлата на най-скъпите столици на ЕС по отношение на наемите.

„Най-голямата причина наемите да се различават толкова много в Европа е, че пазарите на жилища са локални. На места като Женева, Лондон, Дъблин или Стокхолм съществува силно търсене от добре платени работници, международни компании, студенти и новодошли, докато предлагането на жилища не нараства достатъчно бързо“, изтъква пред Euronews Business Мик Калмет, експерт по недвижими имоти в Global Property.

Поглед върху големите столици

Средният наем в Париж е 2500 евро. Това поставя френската столица начело сред четирите най-големи икономики в ЕС. Двустаен апартамент струва 1750 евро в Берлин, 1700 евро в Мадрид и 1650 евро в Рим.

В Копенхаген наемът достига 2350 евро, в Люксембург - 2350 евро, в Рейкявик - 2350 евро, Хага - 2150 евро, Берн - 2150 евро и Мюнхен - 2050 евро.

Следват Лисабон (1750 евро), Прага (1650 евро), Виена (1600 евро), Загреб (1550 евро), Хелзинки (1550 евро) и Атина (1500 евро). Тези градове се групират в диапазона от 1500 до 1750 евро.

В дъното на подреждането е Скопие с 470 евро среден наем, като над столицата на Северна Македония се нареждат Прищина с 520 евро, Анкара със 770 евро и Подгорица с 840 евро. Следват София с 900 евро, Никозия с 910 евро и Тирана с 920 евро. В Букурещ средният наем достига 930 евро.

Над границата от 1000 евро попадат Белград (1100 евро), Сараево (1150 евро), Рига (1150 евро), Талин (1150 евро), Вилнюс (1200 евро), Варшава (1300 евро) и Будапеща (1300 евро).

Брюксел, градът, където се намира централната на Европейската комисия (ЕК), е сравнително достъпен град. Средният наем в белгийската столица е 1450 евро, което я поставя на 22-ро място сред 40-те града.

Калмет отбелязва, че наемите са се увеличили в голяма част от Европа през последните няколко години. Според него покачването се дължи на комбинация от силно градско търсене след пандемията, ръст на населението, миграционни потоци, покачващи се лихвени проценти и повишени разходи за строителство.

По-високите лихвени проценти са направили закупуването на жилище по-трудно за много домакинства, което е принудило повече хора да живеят под наем и е увеличило търсенето.