Българите купуват първото си жилище на 32,5 години, над средното за Европа

Българите купуват първото си жилище средно на 32 години и половина, а 61% успяват да се сдобият с първи дом до 35-годишна възраст, показват данни на компанията за недвижими имоти RE/MAX за 23 страни в Европа, цитирани от Euronews.

В ЕС като цяло 68,5% от домакинствата са живели в собствено жилище към 2025 г. Това е с 2,2 процентни пункта по-малко в сравнение с 2010 г. Нивата на жилищна собственост варират значително – от 47,2% в Германия до 93,8% в Словакия, сочат данни на Евростат.

Средната възраст на купувачите на първо жилище в 23-те изследвани европейски страни е 31,3 години, сочи докладът на RE/MAX за жилищните тенденции в Европа през миналата година. Тя варира от 28 години в Малта до 34,7 години в Швейцария и Гърция.

„Макар че достъпността често определя възрастта, на която хората купуват, подкрепата от семейството и културните норми около живота под наем играят важна роля“, коментира Михаел Полцлер, главен изпълнителен директор на RE/MAX Europe, пред Euronews Business.

Германците купуват първия си дом пет години по-късно от британците

Сред петте най-големи икономики в Европа Великобритания има най-ниската средна възраст за покупка на първо жилище от 28,4 години. Тя е и на второ място в общата класация на 23-те страни заедно с Люксембург.

Великобритания има едно от най-високите нива на семейна подкрепа за младите хора, сочи допитването на RE/MAX Europe. Над половината (53%) от британците на възраст 18–34 години са получили финансова помощ, за да купят първото си жилище чрез пари в брой или наследство.

„Това може би обяснява защо някои хора във Великобритания стават собственици на жилище на по-ранна възрат“, отбелязва Полцлер.

Германия е с най-високата средна възраст на купувачите на първо жилище сред петте големи икономики в Европа от 33,6 години. Това означава, че хората в Германия купуват първия си дом 5,2 години по-късно от британците.

Животът под наем е много по-широто приет в Германия

„В Германия животът по наем е по-широко приет като дългосрочен жилищен избор с по-силна защита на наемателите и по-голяма жилищни стабилност“, казва Полцлер. В резултат на това много млади хора не смятат покупката като естествена следваща стъпка, след като напуснат семейния дом.

69% от германските участници в допитването на възраст между 18 и 34 години са заявили, че в момента живеят под наем спрямо средно 38% за европейските респонденти в същата възрастова група.

Испания е на второ място сред големите икономики по най-ранна средна възраст за придобиване на първи дом от 30,9 години. Във Франция и Италия тя е съответно 32,5 и 32,8 години, над средното европейско равнище.

Подкрепата от семейството е от значение

Главният изпълнителен директор на RE/MAX Europe отбелязва, че в Италия и Испания е обичайно младите хора да остават в семейното жилище до 26 години, три години повече от средното ниво в Европа. Това им помага да спестят за първия си дом, но за сметка на това често отлага прехода към жилищна собственост.

Във Франция младите хора обикновено се изнасят от семейния дом на средната възраст за Европа от 23 години, но семейната подкрепа за покупка на жилище не е толкова обичайна като в други страни. Под една трета (33%) са получили пари в брой или наследство, за да купят имот спрямо 48% в Европа като цяло.

„Ниското ниво на семейна подкрепа може да е една от причините много френски купувачи да навлизат по-късно на имотния пазар“, отбелязва Полцлер.

Швейцарците и гърците купуват най-късно първия си дом сред включените 23 страни в допитването, средно на 34,7 години. След тях се нареждат турците с 34,1 години. Германия, Чехия, Италия, Полша, България, Франция, Словения и Хърватия също имат по-висока от средната за Европа възраст за закупуване на първо жилище.

Унгария с 28,5 години и Нидерландия с 28,8 години допълват топ пет на страните, чиито жители се сдобиват с първи дом на най-ранна средна възраст.

Средната възраст за закупуване на първи дом е под 30 години и в Австрия (29,1), Португалия (29,8) и Финландия (29,9). Ирландия с 30,8 години се нарежда точно под средното равнище в Европа.

Две пети от британците купуват първия си дом до 25 години

Във Великобритания 40,2% от покупките на първо жилище са осъществени от хора на възраст между 18 и 25 години, това означава, че две пети от британците купуват първиия си дом до 25-годишна възраст.

В Гърция делът на покупките в тази възрастова група е най-нисък – 12,1%.

В България само 19% от младите хора успяват да закупят първо жилище до 25-годишна възраст, а с най-голям дял при покупките на първи дом са хората на възраст между 26 и 35 години - 42%.

При комбиниране на възрастовите групи между 18 и 25 години и 26-35 години, се оказва, че само 50,4% от хората в Гърция купуват първия си дом до 35-годишна възраст.

Швейцария (53,2%) и Турция (56%) също са сред страните с най-нисък дял на купувачите на първо жилище до 35 години.

Средното ниво за Европа е 69,5%. Над 80% от жителите на Люксембург, Нидерландия, Великобритания и Унгария успяват да се сдобият с първото си жилище до 35-годишна възраст.

В допитването на RE/MAX са участвали 21 хил. пълнолетни граждани с над 13 хил. респонденти на въпроса за възрастта за покупка на първи дом.

Европа е изправена пред жилищна криза поради нарастващите цени на жилищата и на жилищните разходи, съобщи Европейската комисия.