Предприемачите в Пловдив са най-смели в строителството на нови жилища, в София то се забавя

Пловдивска област изпреварва София по брой новозапочнати жилища през второто тримесечие на тази година, тъй като предприемачите там се оказват по-смели в стартирането на нови жилищни проекти от тези в столицата, които са забавили дейността си спрямо първото тримесечие.

Бургас се представя по-добре от Варна в съперничеството между двете големи области по Черноморието, но тенденциите в двата морски центъра на тримесечна и на годишна база са различни. Това показват изчисления на Investor.bg на база данните на Националния статистически институт (НСИ).

В Пловдивска област през второто тримесечие е започнало строителството на 2357 нови жилища в 333 сгради, като общата им разгъната застроена площ (РЗП) достига близо 250 хил. кв. м. За сравнение, в София-град през същия период е започнало строителството на 1986 нови жилища в 202 сгради, а общата им РЗП е с обем от малко над 268 хил. кв. м.

Тенденциите в двата големи центъра за жилищното строителство в страната през второто тримесечие спрямо началото на годината са различни. В Пловдив новозапочнатите проекти от гледна точка на РЗП нарастват с 60% спрямо първите три месеца на годината и с 66% спрямо същия период на миналата година.

В същото време в София новозапочнатите жилища са намалели с 22,2% спрямо първото тримесечие на годината, а спрямо същия период на миналата година, който беше слаб за жилищното строителство в столицата, нарастват леко с около 4%.

Бургаска област е на трето място в страната от гледна точка на обща площ на новозапочнатите жилища с малко над 130 хил. кв. м, като изпреварва Варненска област, където между април и юни е стартирало строителството на жилища с обща площ от близо 92 хил. кв. м. 1388 са новозапочнатите жилища в Бургаска област, разположени в 105 сгради спрямо 791 жилища, разпределени в 150 сгради във Варненска.

В Бургаска област новото жилищно строителство се забавя с 37,8% от гледна точка на обща РЗП спрямо първото тримесечие на годината, а на годишна база намалява с 16,8%. Във Варненска област то нараства леко с 2,7% спрямо началото на годината и със 7,9 на сто спрямо слабото второ тримесечие на миналата година.

Общо в страната през второто тримесечие е започнало строителството на 1774 жилищни сгради с 8913 жилища в тях и с малко над 1 млн. кв. м разгъната застроена площ. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават със 7,6%, но жилищата в тях намаляват с 12,6%, както и разгънатата им застроена площ - с 10,3%.

На годишна база започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 8,2%, жилищата в тях - с 10,5%, както и разгънатата им застроена площ с 8,7%.

През второто тримесечие е започнало и строителството на 16 административни сгради или офиси с РЗП от 9258 кв. м, както и на 585 други сгради с 412 147 кв. м РЗП. Броят на новозапочнатите административни сгради и тяхното РЗП нарастват на тримесечна база, но отбелязват спад спрямо същия период на миналата година. Другите видове сгради са по-малко на брой на тримесечна и на годишна база, но с по-голямо РЗП.

Издадените разрешения за строеж намаляват спрямо първото тримесечие

През второто тримесечие на 2026 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 2216 жилищни сгради с 11 499 жилища в тях и с над 1,3 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 3,7%, жилищата в тях - с 15,2%, както и разгънатата им застроена площ с 22,1%.

На годишна база издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8,2%, жилищата в тях - с 14%, а разгънатата им застроена площ - с 3,6%.

София е лидер в страната с разрешено строителство на 373 хил. кв. м жилищни площи, или 2878 жилища, разпределени в 268 сгради. Разрешенията за строеж в столицата обаче са намалели с 38% от гледна точка на разгъната застроена площ спрямо първото тримесечие и с 6% на годишна база.

На второ място е Пловдивска област с разрешено строителство на жилища с обща площ от близо 200 хил. кв. м, или 1941 жилища, разпределени в 374 сгради. Те също намаляват спрямо началото на годината с 23,1% и с 13 на сто на годишна база. Данните са от гледна точка на разгъната застроена площ.

Близо 151 хил. кв. м жилищни площи са получили разрешение за строеж във Варненска област през третото тримесечие. Това са 1316 жилища, разпределени в 2020 сгради. В Бургаска област са издадени разрешения за строеж на близо 150 хил. кв. м жилищни площи – 1660 жилища в 161 сгради.

Но във Варненска област издадените разрешения за строеж нарастват спрямо първото тримесечие с 16,3%, докато в Бургас намаляват с 31,7%. На годишна база разрешенията за строеж във Варна спадат с 3%, а в Бургас се увеличават с 13,5%.

През второто тримесечие са издадени и разрешителни за строеж на 15 административни сгради или офиси с 10 451 кв. м РЗП, както и на 1367 други сгради с малко над 820 хил. кв. м РЗП. Разрежителните за строеж на административни сгради нарастват на тримесечна база, но остават без промяна на годишна, а общата им площ се увеличава спрямо първото тримесечие, но отбелязва спад спрямо същия период на миналата година. Издадените разрешителни за строеж на други страни и РЗП-то им отбелязват ръст както на тримесечна, така и на годишна база.