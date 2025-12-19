Португалия е с най-надценения жилищен пазар в ЕС

Достъпността на жилищата се влошава в Европа, но Португалия се очертава като страната членка на Европейския съюз (ЕС) с най-надценени имоти, пише Euronews.

„Европейската комисия счита, че средното надценяване е най-значително в Португалия с около 25%, като изпреварва други прегрели имотни пазари в Швеция, Австрия и Латвия“, според доклад, който съпътства плана на ЕК за достъпни жилища.

Комисията предупреждава, че цените нарастват значително по-бързо, отколкото хората могат да издържат. „Ръстът на цените е по-силен от увеличението на доходите, което намалява достъпността за потенциалните купувачи с подчертани разлики между страните“, се казва в доклада.

„Страните с най-големите ръстове на съотношението между цени и доходи (PTI) през последните десет години са Португалия, Нидерландия, Унгария, Люксембург, Ирландия, Чехия и Австрия, като то е с над 20% по-високо спрямо десет години по-рано“, сочат данните.

Съотношението PTI е стандартен показател за оценка доколко скъпо е нещо спрямо доходите на хората.

След десетилетие, в което средните цени на жилищата нараснаха с над 60%, а наемите – с над 20%, все повече европейци изпитват затруднения да си осигурят жилище.

Комисията предупреждава, че кризата ограничава мобилността на работната ръка, достъпа до образование и забавя създаването на семейство с по-широки последици за икономическата конкурентоспособност и социалната сплотеност на ЕС.

Планът на Комисията за жилищата

Новият план на ЕК за достъпни жилища има за цел да увеличи предлагането на жилищни имоти, да насърчи инвестициите и реформите, да се справи с последиците от краткосрочните наеми в райони с недостиг на жилища и да осигури целенасочена подкрепа за най-засегнатите от кризата хора.

Стратегията акцентира особено върху младите хора, студентите, служителите от основни сектори и домакинствата с ниски доходи, както и върху уязвимите групи.

Тя предвижда също по-тясно сътрудничество с националните власти за справяне със структурни препятствия като затрудненията пред строителството и натиска върху жилищните пазари в туристически райони, които са силно наситени с жилища за краткосрочно отдаване под наем.

„Комисията ще работи с националните, регионалните и местните власти, за да опрости правилата и процедурите, които ограничават предлагането на жилища с особено внимание върху планирането и лицензирането“, се казва в изявлението.

Еврокомисарят за жилищата Дан Йоргенсен заяви пред Euronews, че Брюксел е ангажиран да установи спекулациите и да насърчи справедливост на пазара като част от първия си план за достъпни жилища.

„Жилищата са голямо притеснение. Преживяваме жилищна криза, а следователно и социална криза“, отбеляза той.

Сред обявените мерки е ревизия на държавните правила, които позволяват на правителствата да подкрепят проекти за социални и достъпни жилища без предишно уведомление и разрешение.

Досега жилищата можеха да получат държавна помощ само за ограничени проекти, предназначени да помогнат на най-нуждаещите се.