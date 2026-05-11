България е сред лидерите в Европа по технологични решения в областта на имотите

България е лидер в Централна, Източна и Югоизточна Европа по брой проптех решения с пазарен дял от 40% и е на четвърто място сред 39 европейски страни, като споделя четвъртото място заедно с Франция. По показателя брой проптех компании на 1 млн. души население България е водеща в Европа с 69. Това показват данните от осмото издание на доклада 2026 Bulgaria PropTech In Figures на PropTech Bulgaria.

Проптех е технологичният сектор с цифрови решения, които обслужват строителния сектор и недвижимите имоти, като включва решения за умни сгради, умни градове, умни домове, технологични компании в областта на енергетиката и строителството, ESG решения, цифрови решения за инфраструктура и комунални услуги, всички технологии, свързани с градската и застроената среда.

Делът на България в Централна, Източна и Югоизточна Европа е нараснал от 30-33% от всички проптех решения в региона до 40% към началото на март тази година. На европейско ниво лидер по брой проптех решения е Великобритания, следвана от Германия и Испания. След България и Франция, които делят четвъртата позиция, се нареждат Швейцария и Италия, които заемат петото място.

Тези седем европейски страни генерират около две трети от всички европейски проптех решения, или 62,11%, сочи докладът. Данните в него се основават на анализ на 6016 европейски проптех решения, или 94,20% от всички съществуващи.

Проптех секторът във Великобритания е достигнал връхната си точка през 2019-2020 г. и оттогава преживява спад. Това според доклада означава, че страната скоро ще загуби лидерското си място в проптех сектора в Европа.

Според анализа за 2026 г. проптех решенията с български произход са 460, като в доклада са включени 88 нови решения, а 22 проптех компании са създадени през миналата година. България генерира повече проптех решения годишно от Канада, Австрия, Италия и Дания.

Страната ни е лидер по проптех иновации в Европа с около 69 проптех компании на 1 млн. души население. Следващите страни имат два пъти по-малък брой, като Естония е на второ място с 38,7 проптех решения на 1 млн. души население, следвана от Люксембург с 38,2, Швейцария с 36,2, Финландия с 33,9 и Дания с 33.

На европейско ниво броят на новосъздадените проптех компании е намалял и това според авторите на доклада е показател за съзряването на сектора. Анализ на проптех подсекторите показва, че най-голяма степен на зрялост се наблюдава в етапа „Пазар и сделки“ от жизнения цикъл, докато останалите подсектори остават в ранна фаза на растеж. Тази вътрешна динамика според авторите на доклада гарантира растеж в проптех сектора поне през следващите четири-пет години.