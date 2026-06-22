Индексите на БФБ затвориха разнопосочно при оборот под 2,5 млн. евро

Индексите на Българската фондова борса (БФБ) затвориха разнопосочно в понеделник, а оборотът достигна 2,45 млн. евро.

Основният индекс SOFIX отчете минимален спад от 0,02% до 1261,24 пункта, BGTR30 се понижи с 0,25% до 1057,62 пункта, а индексът на малките и средни предприятия beamX – с 1,07% до 111,33 пункта.

Същевременно индексът на 40-те най-ликвидни акции BGBX40 нарасна с 0,07% до 218,14 пункта. Индексът на дружествата със специална инвестиционна цел BGREIT добави също 0,07% до 234,37 пункта.

„Еврохолд България“ е акцията с най-голям оборот в сесията – 451 хил. евро, следвана от „Адванс Терафонд“ с над 273,7 хил. евро, „Република Холдинг“ с 213 хил. евро, „Шелли груп“ с над 126,4 хил. евро и „Телематик Интерактив България“ с над 105,4 хил. евро.

„Софарма“ е най-търгуваната акция в сесията с 35 сделки, следвана от „Шелли груп“ с 24 и „Химимпорт“ с 18.

Акциите на БФБ отчитат най-силен ръст от включените в SOFIX – с 3,56%, следвани от „Химимпорт“ с 1,98% и „Смарт Органик“ с 0,63%. „Първа инвестиционна банка“ (ПИБ) е най-губещата акция от индекса в сесията със спад от 2,52%, следвана от „Уайзър Технолоджи“ с 1,19% и „Еврохолд България“ с 0,9%.

„Градус“ е най-поскъпващата акция от BGBX40 с ръст от 3,75%, следвана от БФБ и „Зърнени храни България“ с 3,39%. ПИБ е най-губещата акция и от този индекс, следвана от „Неохим“ със спад от 1,55% и „Уайзър“.

„Уебит Инвестмънт Нетуърк“ оказа най-силен натиск на beamX, като акциите поевтиняха с 8,91%. Същевременно акциите на „Пейсера България“ поскъпнаха със 17,39%, на „Дронамикс Кепитъл“ – с 1,79%, а на „ИмПулс Растеж“ – с 0,77%.