JPMorgan: Европейските акции изостават въпреки поевтиняването на петрола

Европейските акции може да се затруднят да догонят американските и тези на развиващите се пазари през втората половина на годината, тъй като спадащите цени на петрола застрашават ключов източник на ръст на печалбите. Това посочва анализаторът от JPMorgan Chase & Co. Наталия Липихина, цитирана от Bloomberg.

„Ако цените на петрола останат на тези нива или продължат да се понижават, може да видим намаления на прогнозите за печалбите в енергийния сектор, което би могло да се отрази и на останалата част от пазара“, казва тя. Анализаторът добавя, че ключовият тест за европейския регион е дали останалата част от пазара ще успее да продължи да генерира ръст на печалбите, докато подкрепата от енергийния сектор отслабва.

Нейната предпазлива позиция идва в момент, когато инвеститорите са по-оптимистично настроени за европейските акции след намаляването на напрежението между САЩ и Иран. Няколко пазарни стратези, включително от Goldman Sachs Group Inc. и Barclays Plc, повишиха очакванията си за доходността на европейските акции тази година.

Миналата седмица паневропейският индекс Stoxx Europe 600 заличи загубите, свързани с войната на САЩ и Израел в Иран, и достигна рекордни нива, тъй като пазарите започнаха да оценяват по-ниска геополитическа рискова премия, по-слаби очаквания за енергийни рискове и подновена подкрепа за цикличните сектори.

Петролният бенчмарк Брент, чиято цена спадна с 8% миналата седмица, в понеделник сутрин се търгуваше под 80 долара за барел, но все още с над 13% по-високо спрямо периода преди началото на войната на 28 февруари. Няколко почти забравени опционни залози за свръхпредлагане на петрол отново започват да се активират, тъй като суровината поевтинява след подписването на временното мирно споразумение между Вашингтон и Техеран.

Наталия Липихина добавя, че следващият етап от подема на европейските акции ще зависи по-малко от геополитиката и повече от това дали компаниите ще продължат да постигат ръст на печалбите.

Тя и колегите ѝ от JPMorgan продължават да предпочитат теми, свързани с изкуствения интелект (AI), включително технологии, полупроводници и индустрии, обвързани с глобалните инфраструктурни разходи. Липихина посочва, че луксозните стоки и гражданската авиация могат да предложат възможности след скорошното си по-слабо представяне, докато запазва предпочитание към американските и развиващите се пазари, където перспективите за растеж на печалбите остават по-силни.

Анализаторът посочва, че макар геополитическите сътресения да водят до краткосрочни движения, дългосрочната посока на пазарите се определя от фундаментите.

„Европейските акции може да продължат да изостават спрямо американските и тези на развиващите се пазари през втората половина, тъй като корекциите на печалбите, свързани с петрола, са били важна подкрепа, а по-ниските цени на суровината могат да намалят това предимство, оставяйки инерцията на печалбите на по-широкия пазар в центъра на вниманието“, казва тя.

Лондонският бенчмарк FTSE 100 в частност може да бъде уязвим при спад на цените на петрола. Стратези от Bloomberg Intelligence казаха миналата седмица, че ръстът на индекса от 18% тази година е под риск, като посочиха силната му зависимост от суровините и съответно уязвимостта му към колебанията в цените на петрола.