ЕЦБ: САЩ са по-строги от ЕС по отношение на капиталовите правила за големите банки

САЩ са по-строги в налагането на капиталови изисквания за големите банки в сравнение с Европейския съюз (ЕС). Това посочват представители на Европейската централна банка (ЕЦБ), като отхвърлят аргумент на индустрията, използван за настояване за по-слаби регулации в региона, предава Bloomberg.

Американските регулатори прилагат по-строг подход към буферите за най-големите банки и поставят ограничения върху това кредиторите да използват собствени модели за изчисляване на риска, се казва в анализ на експерти на ЕЦБ, публикуван в понеделник. Новите правила, предложени през март, се очаква леко да намалят изискванията за най-големите банки в САЩ, но според експертите на ЕЦБ това няма да промени съществено сравнението.

„За най-големите банки малко по-облекчените правила в САЩ и малко по-високите дългосрочни изисквания в ЕС биха стеснили сегашната разлика между съответните рамки“, посочват от паричния орган на Стария континент.

Водещите европейски банки използваха последните планове в САЩ, за да призоват ЕС да последва примера и да смекчи своята версия на глобалните капиталови стандарти, известни като Базел III. Банкерите твърдят, че в противен случай ще бъдат в неизгодна позиция спрямо американските си конкуренти и че заделянето на повече капитал ще ограничи кредитирането към икономиката.

Представителите на ЕЦБ предупреждават, че това носи риск от „размиване на регулаторните изисквания или отклоняване от международните стандарти в стремеж към конкурентни предимства“, се посочва още в документа.