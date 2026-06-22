Испанският гуверньор: ЕЦБ трябва да бди за влиянието на цените на петрола върху заплатите

Европейската централна банка (ЕЦБ) трябва да следи за всякакви косвени ефекти върху заплатите от по-високите цени на петрола и суровините заради войната на САЩ и Израел в Иран. Това заяви гуверньорът на Испанската централна банка и член на Управителния съвет на ЕЦБ Хосе Луис Ескрива, цитиран от Bloomberg.

Според него основният акцент на последното заседание по паричната политика на ЕЦБ по-рано този месец е било прехвърлянето на по-високите енергийни разходи към по-широката икономика, особено в сектори, където енергоресурсите са ключов фактор, като например транспортните услуги.

„Трябва да бъдем бдителни, че няма т. нар. вторични ефекти върху възнагражденията, които ще зависят от това колко устойчива се оказва инфлацията“, посочи още финансистът в интервю за испанския вестник Expansión, публикувано в понеделник.

ЕЦБ повиши лихвените проценти за първи път от почти три години на 11 юни, тъй като има все повече данни, че инфлацията заради войната в Иран, вече се разширява и отвъд енергийния сектор. След повече от три месеца военни действия, които поддържат цените на петрола високи, лихвените проценти по депозитното улеснение, основните операции по рефинансиране и пределното кредитно улеснение бяха повишени съответно до 2,25%, 2,40% и 2,65%.