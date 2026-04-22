Европейските банки под натиск: войната в Иран заплашва кредитния растеж и печалбите

След като затвърдиха позицията си като най-добре представящите се по печалби през четвъртото тримесечие, най-големите банки в Европа навлизат в този сезон на отчетите с по-несигурна перспектива, тъй като конфликтът в Близкия изток продължава да разтърсва пазарите, пише Bloomberg.

„Потенциалът за положителни изненади изглежда ограничен“, казва Роберто Сколтес от Singular Bank. „Причината е, че нетните лихвени маржове в най-добрия случай се стабилизират, кредитните загуби са на циклични дъна, растежът на заемите остава слаб, а активността на капиталовите пазари в Европа е слаба през първото тримесечие на годината“, посочва той.

Възстановяването на сектора може да бъде провалено, тъй като войната заплашва да повлияе на провизиите и търсенето на кредити, дори ако пазарната волатилност донякъде компенсира това. Макар инфлационният натиск да може да доведе до по-високи лихви по-късно тази година, което би увеличило доходите от кредитиране, това също така би намалило разходите на бизнесите и потребителите.

Очакванията за общите приходи на сектора от 660 млрд. евро за 2026 г. имат ограничен потенциал за растеж, смятат анализаторите от Bloomberg Intelligence Ленто Тан и Филип Ричардс.

Целите за растеж на кредитите могат да бъдат понижени, тъй като растящите цени на енергоносителите влошават потребителските настроения. „Войната на САЩ и Израел в Иран засенчва темпа на всяко възстановяване на кредитирането и активите под управление, тъй като по-високите цени на енергоносителите, пазарната волатилност и по-предпазливата Европейска централна банка (ЕЦБ) рискуват да забавят подобряването на апетита към риск на заемополучатели и инвеститори“, пишат Тан и Ричардс.

Големите европейски банки ще публикуват отчетите си за първото тримесечие по-късно този месец. Най-натоварените дни са 29 и 30 април, когато финансовите си резултати ще обявят ключови играчи като Deutsche Bank AG, UBS Group AG, Banco Santander SA и BNP Paribas SA.

Въпреки че европейските банки все още представляват вторият най-евтин сектор в региона след автомобилния, те вече не са евтини по исторически стандарти. Съотношението цена/печалба в сектора е около 10 пункта или над 20-годишната средна стойност. По отношение на съотношението цена/счетоводна стойност, то се движи около нива, наблюдавани преди глобалната финансова криза от 2008 г.

Някои анализатори са по-оптимистично настроени. По-високите лихви трябва да подкрепят нетните лихвени приходи на британските банки, „като повече от компенсират потенциално по-слабия растеж на кредити“, което може да доведе до висок едноцифрен растеж на кредитните приходи през 2026 г., посочва Алваро Серано от Morgan Stanley.

Анализаторите от Citigroup, водени от Андрю Кумбс, също очакват по-високите лихви да подкрепят печалбите, отбелязвайки, че банките са един от малкото сектори, при които все още има повишения на очакванията за печалба на акция.

Залозите за повишение на лихвите от ЕЦБ скочиха в началото на войната в Иран на 28 февруари, но впоследствие леко се понижиха с намаляването на напрежението.

Сценарий на деескалация на напрежението в Близкия изток би бил в полза на банки със „стабилни фундаментални показатели“, чиито акции наскоро са поевтинели, като Société Générale и Santander, казват анализатори на Barclays, водени от Флора Бокахут. При ескалация, по-добре позиционирани биха били банки с фокус върху търговията на дребно и чувствителни към лихвите, както и банки в държави с фискално пространство да подкрепят потребители и бизнеси. Това включва DNB Bank ASA, Danske Bank A/S и CaixaBank SA.

Южноевропейските банки като цяло би трябвало да са устойчиви. Испанските банки вероятно ще отчетат силни резултати „въпреки значителния шум около тях“, казва анализаторът на RBC Пабло Де Ла Торе Куевас. Анализаторът на Jefferies Мируна Чирея не вижда съществено влияние върху печалбите на испанските банки „поради сравнително изолираната вътрешна икономика и атрактивния профил на растеж спрямо останалите части на Европа“.

Акциите на европейските банки са се представили по-добре от по-широкия пазар през последната година, въпреки че индексът Stoxx 600 Banks, с ръст под 4% през 2026 г., изостава от основния показател.

Инвестиционните банки може да се възползват от нарастващата пазарна волатилност, смятат експертите. Очаква се UBS, SocGen и Barclays да отчетат по-високи приходи от търговия през първото тримесечие, следвайки примера на американски банки като JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.

По-високата база за сравнение при приходите от търговия с акции може да ограничи големи позитивни изненади, предупреждава анализаторът на KBW Андрю Стимпсън, като посочва, че ефектът от волатилността може да започне да отслабва след първото тримесечие.

Кредитните загуби остават ключов фактор на фона на повишената икономическа несигурност. „Пазарът е нащрек за всякакви пропуски при провизиите“, казва Стимпсън. Инвеститорите очакват потенциални корекции според макроикономическите условия, но биха реагирали негативно на „съществен пропуск“, особено ако е свързан с експозиция към частни кредити, добавя той.

„Фокусът ще бъде върху всякакви насоки от мениджмънта относно нетния ефект от енергийния шок и нарастващите лихви върху маржовете, растежа на кредитите и необслужваните заеми“, добавя Сколтес, но е вероятно перспективите да останат неясни.