IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Гълъб Донев: Нов лимит на дълга трябва да е едно от първите решения на НС

Новата власт трябва да преструктурира и разходната част на бюджета, заяви депутатът от „Прогресивна България“ по време на консултациите в президентството

11:07 | 05.05.26 г. 1
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ
Снимка: БГНЕС/БОЯН ТОПЧИЙСКИ

Нов лимит на дълга трябва да е едно от първите решения на Народното събрание, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Гълъб Донев по време на консултациите при президента Илияна Йотова. По време на срещата отсъстваше лидерът на партията и доскорошен действащ държавен глава Румен Радев.

Според Донев увеличаването на лимита е необходимо, за да може държавата  да осигури през юни плащанията за пенсии, заплати и социалните разходи до края на годината.

Той посочи и че една от основните задачи пред новото управление ще бъде преструктурирането на разходната част на бюджета.

„Не бих навлизал в дълбочина по отношение на състоянието на публичните финанси, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети, които се изготвят от министерството на финансите  Бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април е вече 1,4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това повишение на бюджетния дефицит се дължи основно на някои групи разходи“, каза Донев. Той обърна внимание на разходите за персонал, за пенсии, социалноосигурителните плащания.  

„Това ще доведе до редица негативи в бъдеще, защото това са разходи, които не са еднокатни, а са дългосрочни и се повтарят през годините с нарастване“, каза той.

Сред други приоритети във финансовата сфера е спасяването на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

„При нас приехме друг подход – може би първо реформи, а след това инвестиции, което може би е грешка в подхода на държавата към усвояването на тези средства, защото голяма част от държавите членки на ЕС предпочетоха първо да направят инвестициите, а след това да вървят към реформи“, каза Донев.

От своя страна, депутатът Петър Витанов, който също участва в срещата, заяви: „Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези неспиращи и галопиращи цени и масовото обедняване“.

„Във външно политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален краен завой  - нищо подобно“, каза Витанов и допълни, че позициите на Румен Радев са били ясни в продължение на 9 години и до тях се доближават „почти всички европейски лидери“.  

По време на срещата в президентството присъстваха Петър Витанов, Владимир Николов, Антон Кутев и Гълъб Донев. Предстоят консултации в рамките на деня и с останалите парламентарно представени партии.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 11:07 | 05.05.26 г.
прогресивна българия бюджет 2026 дълг бюджетен дефицит
напиши коментар
Най-четени новини
Още от Данъци и бюджет виж още

Коментари

Добави коментар
1
rate up comment 1 rate down comment 0
odysey
преди 5 минути
"Нов лимит на дълга трябва да е едно от първите решения ..." Лошо Донев, лошо.... По-добре да беше започнал със съкращения.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още