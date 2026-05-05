Гълъб Донев: Нов лимит на дълга трябва да е едно от първите решения на НС

Нов лимит на дълга трябва да е едно от първите решения на Народното събрание, заяви депутатът от „Прогресивна България“ Гълъб Донев по време на консултациите при президента Илияна Йотова. По време на срещата отсъстваше лидерът на партията и доскорошен действащ държавен глава Румен Радев.

Според Донев увеличаването на лимита е необходимо, за да може държавата да осигури през юни плащанията за пенсии, заплати и социалните разходи до края на годината.

Той посочи и че една от основните задачи пред новото управление ще бъде преструктурирането на разходната част на бюджета.

„Не бих навлизал в дълбочина по отношение на състоянието на публичните финанси, тъй като не съм запознат в дълбочина с официалните отчети, които се изготвят от министерството на финансите Бих споменал притеснителното състояние с бюджетния дефицит, който към април е вече 1,4% от брутния вътрешен продукт (БВП). Това повишение на бюджетния дефицит се дължи основно на някои групи разходи“, каза Донев. Той обърна внимание на разходите за персонал, за пенсии, социалноосигурителните плащания.

„Това ще доведе до редица негативи в бъдеще, защото това са разходи, които не са еднокатни, а са дългосрочни и се повтарят през годините с нарастване“, каза той.

Сред други приоритети във финансовата сфера е спасяването на европейските средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

„При нас приехме друг подход – може би първо реформи, а след това инвестиции, което може би е грешка в подхода на държавата към усвояването на тези средства, защото голяма част от държавите членки на ЕС предпочетоха първо да направят инвестициите, а след това да вървят към реформи“, каза Донев.

От своя страна, депутатът Петър Витанов, който също участва в срещата, заяви: „Планираме редица законодателни дейности, които да ограничат тези неспиращи и галопиращи цени и масовото обедняване“.

„Във външно политически план искам да успокоя онези критици, които очакват радикален краен завой - нищо подобно“, каза Витанов и допълни, че позициите на Румен Радев са били ясни в продължение на 9 години и до тях се доближават „почти всички европейски лидери“.

По време на срещата в президентството присъстваха Петър Витанов, Владимир Николов, Антон Кутев и Гълъб Донев. Предстоят консултации в рамките на деня и с останалите парламентарно представени партии.