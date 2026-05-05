Цената на петрола отчита лек спад на фона на безизходицата в Ормузкия проток*

Петролът леко поевтинява, докато икономисти, трейдъри и анализатори продължават да следят ситуацията в Близкия изток след новите сблъсъци между САЩ и Иран, съобщава Bloomberg.

Цената на международния бенчмарк сорт Брент пада с 0,7% до 113 долара за барел, докато фючърсите върху американския лек петрол West Texas Intermediate поевтиняват с около 1,8% до 104,5 долара за барел.

Американските военни са отблъснали ирански атаки, докато охраняват два кораба, плаващи под американски флаг, през Ормузкия проток, съобщи Централното командване на САЩ.

Междувременно в Обединените арабски емирства (ОАЕ) беше ударен петролен терминал във Фуджейра.

САЩ се опитват да разчистят път през протока за блокираните в него кораби, което хвърли съмнение върху четириседмичното прекратяване на огъня между Вашингтон и Техеран. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната може да продължи още две до три седмици.

Американските разрушители USS Truxtun и USS Mason са преминали през пролива и са влезли в Персийския залив, съобщи по-рано CBS, позовавайки се на анонимни източници. Плавателните съдове са били подкрепени от хеликоптери Apache и самолети и са се сблъскали с поредица от координирани заплахи по време на ескортирането на корабите.

Министърът на отбраната Пит Хегсет ще проведе пресконференция в Пентагона по-късно през деня заедно с генерал Дан Кейн, председател на Обединения комитет на началник-щабовете.

Цената на Брента се е повишила с почти 90% от началото на годината, тъй като конфликтът с Иран лиши пазара от милиони барели петрол, като протокът остава почти непроходим, а петролните находища в региона са затворени. Водният път е подложен на двойна блокада, като Техеран се опитва да предотврати транзита на кораби, докато Вашингтон спира плавателните съдове, плаващи до или от Ислямската република.

„Всички атаки сочат към нарушаване на временното примирие“, коментира ситуацията Сол Кавоник, старши енергиен анализатор в MST Marquee. „Цената на петрола може да скочи значително, ако войната бъде възобновена и особено ако последват нови щети върху петролната инфраструктура“.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че преговорите с Вашингтон „напредват“, но САЩ и ОАЕ „трябва да внимават да не бъдат въвлечени отново в блатото“. Събитията в Ормузкия проток ясно показаха, че „няма военно решение на политическа криза“, добавя той.

*Информацията е актуална към 9:15 ч. българско време.

