Русия заплаши да разруши Киев, ако види дрон на парада, Украйна удари масирано с ракети

Министерството на отбраната на Русия съобщи в социалните мрежи за едностранно примирие на 8 и 9 май във връзка с Деня на победата. От институцията съобщават, че при опит да бъде попречено на честването на 9 май, Русия ще нанасе масиран ракетен удар по центъра на Киев. "Русия има такива възможности, но се сдържа досега от хуманни съображения", се казва в съобщението, което предупреждава жителите на града и чуждестранните дипломати да напуснат украинската столица.

Украйна отговори с "контрапримирие" - от полунощ на 6 май, посочвайки, че ще отговори огледално на всяко руско действие. Украинският президент Володимир Зеленски посочи от арменската столица Ереван, че до този момент няма официално обръщение, освен публикацията в социалните мрежи, с искане за прекратяване на огъня. Пред медии той каза, че не знае за какви условия за прекратяване на огъня са говорили САЩ и Русия и допълни, че еднодневно примирие е "несериозно".

"Какво значи дайте да дадем възможност да празнуват? Ние нямаме празници заради Русия и нейните атаки", посочи още Зеленски.

В обявеното от Украйна примирие няма краен срок. "Време е руските лидери да предприемат реални стъпки за прекратяване на войната си", се казва още в съобщението на украинския президент относно "контрапримирието".

Руските националисти разкритикуваха заплахите към Киев

В социалните мрежи се появиха остри критики на заплахите към Киев. След ударите по Русия със западни ракети, след масираните атаки по рафинериите, горящите петролни бази, превземането на части от Курска област и ударите по Белгород, Москва заплаши с разрушението на Киев заради парада за 9 май, се казва в публикации.

Според тях приоритет се оказват "разходките на танкчетата по Червения площад" и ако нещо се провали, Киев ще получи поредния пуск с ракети и дронове, възможно и "Орешник" - без ясна цел и с неясни резултати.

В социалните мрежи също така има много публикации, които критикуват липсата на реакция на визитата на украинския президент в Армения и проведените срещи, на които се обсъжда военната помощ за Украйна. Това се случва на 90 км от руската военна база в страната и "никой не помисли да проведе операция по задържането на Зеленски", отбелязват руснаците.

"Виртуалните" удари имат ефект

"Виртуалните" удари на Зеленски имат ефект върху обикновените хора, смята руският опозиционер и бивш депутат в руската Дума Марк Фейгин, който напусна Русия преди началото на войната. Според него те разрушават образа на руския президент като победител и карат руснаците да се чудят защо войната продължава, а мотивацията на военните намалява.

Под натиска на изявленията на Володимир Зеленски в Кремъл могат да започнат да правят грешки, каза още опозиционерът и посочи, че на руснаците вече започва да прави впечатление, че обещаната бърза операция вече продължава по-дълго от Великата отечествена война. Нещо повече - вижда се, че в момента Русия има на своя страна САЩ, както и високата цена на петрола, увеличаваща приходите в бюджета, но не може да постигне своите цели.

Той коментира още, че не вижда реални възможности за преврат в Кремъл, макар че такива настроения има. CNN публикува доклад от европейски разузнавателни служби, че охраната на Владимир Путин и близкото му обкръжение е увеличена във връзка със заплахи за преврат и след атентатите срещу няколко високопоставени руски военни.

Според Фейгин в обкръжението на руския президент вероятно има хора, които смятат предложението на Украйна за спиране на войната по линията на съприкосновението за логично и приемливо, но едва ли ще се решат да направят нещо. "В тази система всеки следи всеки. Елитът си научи урока от съдбата на Пригожин и не иска да рискува своя живот", каза още той пред литовската рускоезична медия Delfi.

Ракета "Фламинго" удари завод за електроника в Чувашия

Ракета "Фламинго" удари завода "Прогрес" в чувашката столица Чебоксари, съобщават местни жители. Геолокализирани кадри потвърждават пожар в предприятието, произвеждащо части за системата срещу радиоелектронно заглушаване "Комета", което се инсталира на руските дронове и ракети.

Разстоянието от украинската граница до Чебоксари е над 1000 км. Местните жители съобщават и за нови удари по "Прогрес", но вече с дронове в сутрешните часове на 5 май.

През нощта срещу 5 май беше обявена ракетна опасност в 18 руски области. Затворени са 17 летища и има съобщения за нови взривове във втората най-голяма рафинерия в Русия - КИНЕФ (Ленинградска област), чийто капацитет за преработка е 20 млн. тона петрол годишно. Губернаторът на Ленинградската област Александър Дрозденко съобщи за поне 18 свалени дрона.

Има съобщения за взривове в Екатеринбург и Казан. За първи път от началото на войната има обявена въздушна тревога в Ханти-Мансийск (на 3000 км от Украйна). Руското Министерство на отбраната регистрира 289 свалени дрона над различни руски области. Институцията не отчита въздушните атаки срещу окупираните територии, с изключение на Крим.

Вечерта на 4 май кметът на Москва Сергей Собянин съобщи за свалени нови дронове на път към столицата, увеличавайки "парадната истерия". Украински анализатори са категорични, че парадът в Москва е напълно законна военна цел - на него ще присъстват военни, които участват във войната в Украйна. На Червения площад обаче ще има и много граждани, което прави неприемливи подобни атаки, отбелязват те.

Междувременно словашкият премиер Роберт Фицо обяви, че няма да бъде на парада, макар че ще посети Москва. След среща с украинския президент в Ереван стана ясно, че се готви съвместно заседание на правителствата на Словакия и Украйна, като се уточнява дали то да се проведе в Братислава, или в Киев.

Украйна има не само дронове, които могат да достигнат до Москва

Украинските възможности се увеличават значително през последните месеци и вече има не само дронове, които могат да стигнат Москва, пише украинското издание "Телеграф". В анализа се отбелязват няколко вида дронове с далекобойност над 1000 км, сред които най-често използваните FP-1 и "Лютий", но също така и ракети - "Барс", "Паляница", "Пекло" и "Фламинго" (FP-5).

"РБК-Россия" съобщи за смяна на ръководителя на Военно-космическите сили на Русия. Постът заема сухопътният генерал Александър Чайко. Той ръководи операциите на Русия в Сирия, включително и при смяната на властта там през декември 2024 г. Името му се свързва с операции в Киевска област в началото на пълномащабната война, включително и в Буча.

По телевизия "Россия 1" експерти успокояват, че Москва е напълно защитена със системи за ПВО. В социалните мрежи също се появиха снимки за увеличаване на защитата преди парада за 9 май. Но това също така събужда критики защо без подобни мерки остават стратегически обекти на територията на Русия.

Украйна изгражда нови укрепления в прифронтовите зони

Украйна изгражда нови укрепления в областите в близост до фронтовата линия - Сумска, Харковска, Запорожка, Днипропетровска и Донецка, показват данни от сателитно наблюдение. Според тях те подсилват защитата около 45 града с траншеи и противотанкови ограждения.

Данните на анализаторите показват, че Русия не строи защити в окупираните територии, а разчита на позиции, които е превзела, извършвайки някои ремонтни дейности. Според заключенията това е признак, че руснаците не очакват украинска офанзива и вероятно това помага на Украйна за първи път от 2024 г. да си връща окупирани територии.

Отделно руснаците не могат да превземат с години ключови точки, като например Часов Яр, който е част от защитата на Костянтинивка и Словянск. Градът дава изгодни позиции за артилерийски обстрели и оператори на дронове и на няколко пъти Русия обяви, че го е окупирала. Но боевете се водят от май 2023 г. (след падането на Бахмут) и Украйна продължава да удържа защитните си позиции в града.

Институтът за изучаване на войната (ISW) обръща внимание, че първите съобщения за пробив в покрайнините на Костянтинивка са от октомври 2025 година, но няма напредък в това направление. Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1531-ия ден от пълномащабната война (4 май) показва, че това направление е едно от активните на бойното поле с регистрирани 16 атаки. Интензивни остават боевете и в Покровск (24), но най-горещата точка през миналото денонощие е Хуляйполе с 29 атаки.

Много ограничени остават бойните действия в Словянск, Краматорск и Купянск. Като цяло данните на ВСУ за 4 май показват запазване на интензитета на бойните действия. Отбелязани са 149 атаки спрямо 148 ден по-рано. Русия е извършила и 75 въздушни удара с 273 управляеми авиационни бомби и 3500 артилерийски обстрела по фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9600 fpv-дрона.